La oposición reprocha a Foro siete años de inacción sobre la red de saneamiento

"Si hubieran hecho los deberes esto no habría ocurrido. El problema no son las tormentas. El problema es su gestión, que atormenta a Gijón". Ese fue el último de los muchos reproches que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Pérez, le hizo ayer a la Alcaldesa a cuenta de los problemas de vertidos que sufrió la playa de San Lorenzo entre finales de mayo y principios de junio. Manchas marrones y olor a cloaca que alarmaron a todos los gijoneses, se justificaron con los alivios de la red de colectores al Piles por las fuertes lluvias y generaron una situación de crisis en el Ayuntamiento. El PSOE había forzado esta comparecencia especial de Carmen Moriyón ante la Corporación para hablar de la playa pero la sesión se convirtió en una retahíla de recriminaciones de todos los grupos de la oposición a Foro por su falta de diligencia en los últimos años en la mejora de la red de saneamiento.

A Foro se le culpó, sobre todo, de no haber ejecutado el pozo de tormentas de Hermanos Castro en proyecto desde 2011, y cuya ausencia hace imposible que entre en funcionamiento el ya construido colector de Viesques y mantiene operativo el viejo de La Camocha. Pero también de poca capacidad para presionar en favor de una solución a la paralización de la depuradora del Este, de no asumir labores de limpieza y mantenimiento de la propia red de la Empresa Municipal de Aguas y de los cauces de los ríos y de no haber abordado ya la necesidad de optar por una red de saneamiento separativa.

Moriyón justificó la falta del pozo de tormentas de Hermanos Castro con los graves problemas administrativos y técnicos que se generaron con el contrato inicial. "Claro que había voluntad de cumplir con los proyectos y los plazos, y lo demuestra que el colector se hizo. ¿El pozo? Foro no paralizó nada. Antes de empezar la obra la empresa dijo que el proyecto no era viable y solicitó un sobrecoste del 21%. Yo no tengo experiencia en gestionar sobrecostes así que decidí que se hiciera lo que dijeran los técnicos e Intervención. Nos acusan de incapacidad en la gestión pero su capacidad de gestión acaba en los tribunales, que es más grave", le espetó la forista al socialista.

Al que también reprochó que "si tan urgente y necesario era" mejorar la red de la zona Este no lo hubiera hecho ya el gobierno de Paz Fernández Felgueroso. "No mire hacia atrás para eludir sus responsabilidades. Me recuerda la historia del traje del emperador. En este asunto usted está desnuda. Cuando llegó a la Alcaldía ya tenía un estudio con lo que había que hacer y en 7 años no fue capaz de hacerlo", le contestó Pérez. Una realidad que para el portavoz socialista justificaría el cese de "los responsables del desaguisado": la propia regidora como líder del área de Medio Ambiente y los ediles Fernando Couto, Esteban Aparicio y Ana Braña que han ocupado la presidencia de la Empresa de Aguas en estos años.

"No tiene ningún pase ni excusa la absoluta incompetencia en lo que tiene que ver con el pozo de tormentas. Ustedes gobiernan desde 2011 y lo deberían haber visto como una prioridad", dejó claro David Alonso. El edil de Xixón Sí Puede, al igual que otros portavoces, evidenció que "esto va a seguir pasando, como mínimo, dos años (tiempo de construcción del equipamiento)" aunque se agilice ahora la licitación de la obra. Aunque para Alonso el reto es "ir apartando dinerito para que la EMA diseñe redes separativas en determinadas zonas. Es posible, sobre todo, en la zona periurbana. Mientras tanto todas las aguas irán por el mismo tubo y tendrá que haber alivios para que no revienten los colectores y esos alivios irán directos a la playa". Moriyón le dio la razón en la necesidad de una red que separe pluviales de residuales.

Sin tranquilidad

Visto el panorama para Aurelio Martín, portavoz de IU, lo "peor de todo es que no podemos decir a los gijoneses y a los turistas que esto no va a volver a pasar. No podemos darles un mensaje de tranquilidad porque los deberes no están hechos". Y no le valieron a Martín las explicaciones de Moriyón sobre los cuantiosos problemas para ejecutar la obra del pozo de Hermanos Castro "porque los problemas con las obras son un símbolo de su gestión: el kilometrín, el albergue juvenil, Marqués de San Esteban...".

Para José Carlos Fernández Sarasola, edil de Ciudadanos, "no sirven excusas ni disculpas". Él fue el primero -las intervenciones de los grupos políticos en el Pleno se ordenan de menor a mayor número de ediles- en acusar al gobierno forista de Carmen Moriyón de irresponsabilidad en la gestión de la crisis de la playa de San Lorenzo "negando que hubiera restos fecales, no haciendo pruebas de la calidad el primer día, achacando todo a la lluvia como si fuera una excepción que lloviera en Gijón, no cerrando la playa al baño y después acusando a la oposición".

"Desde luego no cayó la tromba del siglo", apuntilló el portavoz popular Pablo González para quien la realidad es que, en la crisis de la playa, Foro "se vio superada por la inacción de años anteriores. Una chapuza de la que nos han querido colgar la culpa a nosotros, la oposición", en referencia a declaraciones de Esteban Aparicio minorando el incidente y achacando a la oposición de generar alarmismo para agredir a Foro.