Beatriz Rico se desnuda por completo en Instagram

Beatriz Rico no tiene ningún problema nunca en actuar como piensa. Ni en hacer lo que le da la gana. Hace unos días te contábamos cómo le había callado la boca a un tuitero que se había metido con ella y la había llamado "posturitas" (aquí puedes leer el zasca) pero esta vez ha ido más allá y se ha desnudado por completo en Instagram.



"¿Desnudar el cuerpo? ¿Qué problema hay? Es lo más sencillo. Lo difícil y valiente es desnudar el alma. Eso, amigos, no se hace delante de cualquiera", dice la actriz en su cuenta de Instagram. La foto no ha pasado desapercibida y en apenas unos minutos ya roza los 1.000 likes.