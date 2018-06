El mensaje de un padre gijonés para recuperar el peluche de su hija: "Te esperamos patito Rafael"

"Hola, soy el patito Rafael". Así empieza el mensaje que unos padres gijoneses han colgado en la calle Rodríguez San Pedro para recuperar el peluche preferido de su hija Emma. La pequeña, de tan solo 9 meses, perdió esta semana su juguete cuando salía de paseo en su silla. El patito Rafael habla en primera persona en la nota: "Llevo con Emma toda la vida y nos encanta estar juntos. Ayer me caí de la silla y no pude volver a casa. Si me ha encontrado, por favor ayúdame a volver a casa con Emma, la echo de menos y seguro que ella también". "Te estamos esperando patito Rafael", concluye el mensaje.

El padre de Emma, Lucas Mallada, explica que para su hija el peluche es muy especial y por eso ha iniciado su búsqueda por las calles de la ciudad. "Desde que nació duerme con él y en la tienda donde lo compramos ya no tienen este peluche", comenta. Mallada aclara que "no es el valor económico (costó 20 euros) sino el sentimental": "Sería muy importante para nosotros recuperarlo". De hecho, el lunes colocarán más carteles por Rodríguez San Pedro, ya que la lluvia ha estropeado la mayoría. Por el momento, nadie sabe dónde está el patito Rafael. "Preguntamos en todas las tiendas de la zona y nos dicen que no lo vieron. Esperamos poder recuperarlo", afirma Mallada.

Se ruega que, si alguien encuentra el juguete, se ponga en contacto con este periódico.