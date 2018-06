Sanz: "Hace 2.000 años ser cristiano era una profesión de alto riesgo; hoy, lo mismo"

El Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, eligió ayer la festividad que conmemora "el martirio" de San Pedro y San Pablo para denunciar que ser cristiano sigue siendo, 2.000 años después, "una profesión de alto riesgo". El prelado asturiano aseguró en la misa del patrón de Gijón que el creyente "siempre incomoda" porque "apuesta por la paz y por la vida", y que el derecho a la muerte digna "no existe". Sanz Montes criticó duramente la ley de la eutanasia, tras iniciar su andadura esta semana en el Congreso de los Diputados: "No queremos interrumpir ningún corredor de la muerte aunque exista una ley parlamentaria". Al término de la homilía el protagonismo fue para el abad de Covadonga, Adolfo Mariño, quien recogió el premio "San Pedro 2018" entre elogios a los gijoneses: "Me cautivasteis el corazón, aquí fui inmensamente feliz".

Aunque el agobiante calor invitaba más a estar en bañador en San Lorenzo que trajeado en San Pedro, la misa llenó ayer de feligreses la céntrica iglesia. Dentro, el abanico cumplió de largo su cometido. Y la imagen de la Virgen de Covadonga presenció el largo sermón del Arzobispo de Oviedo. Sanz comenzó recordando que lo que en Gijón se celebraba era "el martirio de San Pedro y San Pablo" y prosiguió con una frase que completaría minutos después: "Ser cristiano era una profesión de alto riesgo hace 2.000 años. Porque ser cristiano siempre es incómodo para algunas órdenes establecidas".

Jesús Sanz Montes relacionó estas palabras con su censura a las leyes de la eutanasia y la muerte digna; esta última recientemente aprobada por el Parlamento asturiano. "No existe tal derecho: la muerte no es indigna, forma parte de la vida. Y la iglesia nunca ha querido ensañarse con la prolongación de la vida, acompañamos de una forma razonable a la gente hasta el final de sus días", abundó. El prelado volvió con esta otra reflexión al punto de partida: "Alguien que apuesta por la paz y por la vida será siempre incómodo. Y 2.000 años después seguimos en las mismas: hay gente que sabe que por ir a misa puede poner en peligro su vida y la de sus seres queridos".

La homilía fue larga, duró hora y media, en parte por la entrega del premio "San Pedro 2018", que por primera vez, en sus trece años de historia, "salió de nuestro entorno". En concreto, viajó hasta el oriente, hasta las entrañas de los Picos de Europa. La Asociación Amigos de San Pedro concedió su galardón anual al santuario de Covadonga coincidiendo con su triple centenario: la coronación de la Virgen, la creación del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el decimotercer centenario de los orígenes del reino de Asturias. El premio -una estatuilla de bronce del escultor Oteiza- fue recogido por el abad, Adolfo Mariño, quien recordó su paso por Gijón como párroco de San José y Arcipreste. "Es un momento de gratitud a la villa de Gijón, porque de aquí salí con una maleta llena de amigos. Cuando vine, llegué con temores, pero rápidamente me cautivasteis el corazón y fui inmensamente feliz", expresó. Mariño confesó que cuando se enteró de la concesión del galardón cantó en casa "Gijón del alma". El abad de Covadonga subrayó el estrecho vínculo que hay entre la ciudad y el Real Sitio, siendo "los gijoneses los que más peregrinan hasta la Santina".