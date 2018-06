Moriyón debería dejar la política si prosperase la moción de censura, defiende el PP regional

"No tengo la bola mágica para saber si esa moción va a salir adelante o no, pero naturalmente se plantearán serias consecuencias para la hoy Alcaldesa y en un posible futuro desalojada de la Alcaldía, naturalmente que sí, pasaría seguramente por su dimisión en el Ayuntamiento y probablemente por su abandono de la política". La valoración la efectuó ayer la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, quien opina en los nuevos tiempos políticos ese abandono de la política sería una exigencia para Carmen Moriyón si prospera la moción de censura que negocian PSOE, IU y Xixón sí Puede (Podemos y Equo), una moción que cuenta con el rechazo del PP.

"Cuando te censuran y te reprochan los mismos que te auparon, hay que sacar alguna conclusión. Ella fue Alcaldesa porque Podemos lo permitió y si los mismos que lo permitieron le quitan la confianza que en su día le dieron, es evidente que tiene que sacar conclusiones personales y políticas, naturalmente. Los tiempos marcan ese tipo de exigencias", resaltó la presidenta de los populares.

Carmen Moriyón se ha perfilado como la probable candidata de Foro Asturias a la presidencia del Principado. La Alcaldesa es la principal baza electoral de ese partido, tras el batacazo que se dio en las últimas elecciones autonómicas. De ahí que el triunfo de la moción de censura en el Ayuntamiento de Gijón tenga una derivada en clave regional. Una derivada que para el PP supone que la probable candidata del partido con el que compite por el espacio electoral de centro derecha se pudiera ver apeada de la carrera antes de que la misma comience.

Mercedes Fernández se mostró respetuosa con los procesos internos de otros partidos, señalando que el PP seguirá el devenir de los acontecimientos en caso de que triunfe la moción de censura como observador. "Observamos porque tiene interés y sacamos conclusiones, pero también queremos ser respetuosos porque forma parte de la vida ordinaria y doméstica de los otros partidos", dijo.

Con las negociaciones entre los partidos de izquierdas aún en mantillas, la presidenta del PP asturiano indicó que "vamos a ver qué pasa, pero sin duda un desalojo posible de la Alcaldía de Carmen Moriyón, que nosotros no lo amparamos ni lo votamos, tendrá que tener consecuencias políticas".

En ese sentido, añadió que aunque la moción de censura todavía no se registró ni el candidato se pactó, en el caso de que la misma cuajara "no me sorprendería que abandonase la política" la Alcaldesa.

La presidenta del PP de Asturias insistió en la idea de que "ahora mismo son incógnitas entre la izquierda y la izquierda radical. Tendremos que estar atentos y observadores acerca de cómo se van desarrollando esos acontecimientos. Desde el Partido Popular lo que creemos es que lo que menos le viene bien a esta ciudad es un alcalde de Podemos o un alcalde de Izquierda Unida o un alcalde socialista, que ya lo tuvimos más de 30 años". Pese a ese deseo de que no fructifique una moción, Fernández apuntó que "parece que la izquierda se une, la aritmética suma y por tanto no es sorprendente, visto lo que pasó a nivel nacional, que se produzca una moción de censura con el implícito desalojo de Carmen Moriyón de la Alcaldía que, desde luego, tendrá consecuencias en el ámbito político, porque por ejemplo, el presidente Rajoy presentó la dimisión, se incorporó a su puesto de trabajo y dejó la política. Es decir, que hay una nueva cultura política, que se están marcando pautas, y que se están marcando conductas y comportamientos".