Se pasea por una oficina bancaria de Gijón con un cuchillo en la mano "para llamar la atención"

Los vecinos del barrio gijonés de El Cerillero se llevaron esta mañana un buen susto cuando un varón de unos 60 años irrumpió en una sucursal bancaria de la calle Gran Capitán armado, según fuentes de la Policía Nacional, con un cuchillo de cocina. Su intención, no obstante, no era atracar ni herir a ningún cliente o trabajador. Según las mismas fuentes policiales, el hombre dejó claro que sólo estaba allí "para llamar la atención" y conseguir, así, su reingreso en el hospital de Jove, del que acababa de salir.

Los agentes recibieron el aviso a las 11.30 horas y, en principio, interpretaron la llamada como un posible intento de atraco con violencia. No obstante, a su llegada los agentes se toparon con el propio afectado. Según siempre estas mismas fuentes, el varón reconoció que él era el causante del altercado y que sólo quería atraer su atención para volver a ingresar en Jove. "No me encuentro bien", dijo. Llegó también a advertir a los agentes de que llevaba el arma blanca colocada en la parte trasera de la ropa: "No quiero que os cortéis". Fue trasladado al hospital y, tal y como él demandaba, ha ingresado ya en el área psiquiátrica del centro. El incidente, no obstante, dio mucho de qué hablar en El Cerillero, ya que según el testimonio que los testigos trasladaron a los agentes el varón, aunque calmado, se paseó con el cuchillo en la mano por la sala de operaciones del banco asegurando que "todos los banqueros son unos ladrones", lo que hizo creer a los trabajadores que el ya ingresado les estaba amenazando.