Pablo Casado, en Gijón: "Pase lo que pase yo siempre voy a estar con Asturias"

Pablo Casado visitó la sede municipal de su partido en Gijón esta mañana como parte de la actual campaña de candidaturas para liderar el Partido Popular tras la marcha de Mariano Rajoy. El palentino aprovechó su "conciencia de provinciano" durante su charla con los militantes de la ciudad para lanzar una promesa que, según explicó, se mantendrá independientemente de si resulta o no elegido en la votación convocada para pasado mañana: "Pase lo que pase yo siempre voy a estar con Asturias".

Casado quiso dar también su opinión sobre la macrooperación abierta en estos momentos en varios consistorios españoles, entre ellos el ovetense, por posibles irregularidades en la contratación de servicios de regulación del tráfico. "Mi candidatura, que es la de la regeneración, va a ser implacable con la corrupción. Por eso quiero apostar por implantar mecanismos internos de prevención y por canales de denuncias anónimas, por ejemplo, en los ayuntamientos. Se trata de impedir que se produzca cualquier conducta irregular. La corrupción es la verdadera lacra de la política y no tiene hueco alguno en mi candidatura", resumió. Se mostró, asimismo, en desacuerdo con el acercamiento de Junqueras y otros cinco presos catalanes a prisiones cercanas: "Según los jueces han podido cometer delitos gravísimos. Si yo soy presidente del Partido Popular no habrá ningún tipo de diálogo con aquellos que desean romper España".

El candidato se mostró firme en su intención de "liderar la España de los balcones", lo que pasaría por "no limitarse a opinar sobre España, sino por liderarla", y que implica también "reconocerse en el espejo" de su partido. Con este comentario, Casado hizo referencia a los recientes comentarios de María Dolores de Cospedal, que criticó al popular explicando que su influencia por el antiguo presidente "se ve reflejado en sus actos". "No podemos renegar de nuestro pasado. Yo agradezco la labor que Fraga, Aznar y Rajoy hicieron desde el Partido Popular. Pero yo le pido apoyo a al militante; no a ningún expresidente. Aquellos que sí van cosechando apoyos reniegan de gente no ha mostrado sus preferencia y que lleva fuera de la política más de una década. Habrá que preguntarles la razón", sentenció.