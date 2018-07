La biblioteca de Roces repartirá 200 libros por las marquesinas de la ciudad

El concepto de "bookcrossing" se utiliza para hacer referencia a la práctica de intercambio de libros en espacios públicos y entre usuarios anónimos. La idea, que surgió a principios de siglo en Estados Unidos, era permitir que los libros pudiesen "viajar" por todo el mundo de lector en lector. En Gijón, la biblioteca de Roces ha decidido celebrar su quincuagésimo aniversario haciendo que parte de sus libros, aunque no crucen el charco, se suban al menos al autobús. Con la ayuda del Consistorio y de la empresa municipal de transporte lanzó la semana pasada el proyecto "Lectura en ruta", con el que se pondrán en circulación en los próximos cuatro meses un total de doscientos ejemplares.

Según explicó ayer Ricardo Onís, responsable del centro, la iniciativa toma como punto de partida la parada de autobús "Biblioteca", situada justo en frente del edificio de Roces: "Tendríamos que investigar hasta qué punto el nombre de esa parada es especial. No creo que haya muchas en España. Pero nos venía perfecto para el proyecto. La semana pasada lanzamos desde ahí el primer lote de libros y, ahora, solo queda esperar a que los lectores los vayan repartiendo por toda la ciudad". El equipo de la biblioteca se encargará de renovar la colección de volúmenes a lo largo de los próximos meses -darán el proyecto por finalizado a finales de octubre- y esperan poder poner en circulación un total de doscientos libros variados aunque, por el momento, prefieren esperar a ver la reacción de los viajeros para no "desbordar" la marquesina citada. "Los libros que a partir de ahora salen a la calle pertenecen a donaciones que nos van trayendo los usuarios a lo largo del año, sumados a los volúmenes que teníamos repetidos en nuestro fondo documental. Por eso no tenemos intención de recuperarlos. Cuando se acabe el juego, cada lector puede decidir qué hacer con su libro", apuntó Onís. Cada volumen está identificado por una pegatina roja en la portada e incluye dentro de sus páginas información básica sobre el "bookcrossing" y sobre el argumento de cada historia.