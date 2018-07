"La decisión es Moriyón sí o Moriyón no", recuerda el PSOE a Xixón Si Puede

Sólo unas horas antes de la reunión a tres bandas –PSOE, Xixón Si Puede e IU– a celebrar en la Casa del Pueblo para analizar la viabilidad de una moción de la izquierda que desbanque a Foro de la Alcaldía, el portavoz socialista José María Pérez ha presentado públicamente un decálogo de medidas prioritarias para "un gobierno alternativo a la derecha en Gijón". El mismo José María Pérez que la militancia de Podemos considera que de ningún modo puede encabezar la moción de censura pese a ser el PSOE la lista de la izquierda más votada. Un tema de personalismo en el que Josechu no quiso entrar. "No es esa la cuestión. La cuestión es Moriyón sí o Moriyón no. Esa es la decisión", sentenció Pérez retando a que la toman los responsables de Xixón Sí Puede.

A la reunión de esta tarde el PSOE lleva esas diez medidas, IU otro paquete con 23 y Xixón Sí Puede el mandato de su militancia de que la moción de censura sólo puede estar liderada desde la confluencia de Unidas Podemos, y de ese ámbito debe salir el Alcalde o Alcaldesa. Así se decidió en una asamblea con duras acusaciones tanto para el PSOE como para IU, a los que culpan de haber planteado esta moción de censura como una trampa hacia Podemos y la propuesta de confluencia.

Entre las propuestas del PSOE están integrar las políticas sociales con las de empleo, desarrollar un programa de inversiones en barrios, un plan estratégico para la Empresa Municipal de Aguas, la simplificación de la burocracia municipal y mayor control de la contratación pública.