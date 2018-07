Las duras críticas de Podemos a PSOE e IU debilitan la viabilidad de un cambio de gobierno

Sí a la moción de censura contra el gobierno forista de Carmen Moriyón siempre que se lidere desde el ámbito de Unidas Podemos -confluencia nacional de IU y Podemos- y de esas organizaciones políticas sea el Alcalde o Alcaldesa de Gijón, en detrimento del PSOE. Ese es el mensaje que Mario Suárez del Fueyo, máximo responsable de Podemos Xixón y portavoz del grupo municipal de Xixón Sí Puede, llevará esta tarde a una reunión con Izquierda Unida y PSOE en la socialista Casa del Pueblo.

Un mandato del Consejo Ciudadano, refrendado ayer, no sin polémica, por los participantes en una importante y dinámica asamblea de Podemos. ¿Resultado de la votación?: 63 a favor, 17 abstenciones y un buen número de personas que rechazaron levantar la mano entendiendo que esa votación incumplía el reglamento de la organización política. Entre ellos, la edil Verónica Rodríguez, que compitió con Suárez del Fueyo por la secretaria general, y algunos afines. A pesar de las quejas, se votó.

El planteamiento ganador no cierra la puerta a la moción de censura que genere un nuevo gobierno para 9 meses pero poco recorrido se le augura si se tienen en cuenta las duras acusaciones de la mayoría de los participantes en la asamblea de Podemos respecto a sus "socios" de PSOE e IU. Y más en concreto contra José María Pérez y Aurelio Martín, sus portavoces municipales. De ambos se recordó su larga trayectoria en la política asturiana.

De la sensibilidad hacia el líder socialista hizo resumen el sindicalista Cándido Carnero con un contundente "antes me corto las venas que votar a Josechu". Opinión mayoritaria es que el PSOE gijonés no tiene el talante para un gobierno del cambio. Se le reprocharon sus abstenciones o votos en contra en asuntos como el IBI para ricos, la renta social, la municipalización de la ayuda a domicilio, los desahucios de La Camocha...

No mucho mejor parado salió IU, pese a que con ellos sí habría moción de censura. Se entiende desde Podemos que la propuesta de moción presentada hace unos días por Aurelio Martín era una "moción trampa", de mero carácter mediático y buscaba ser "torpedo a la línea de flotación de la confluencia" de Unidas Podemos a partir de los intereses en contra de una parte de IU en Asturias. Se habló incluso de deslealtad de Martín por la forma de gestionar esa moción, de la que Xixón Sí Puede se enteró por la prensa. "Si Aurelio es tan valiente, que se proponga él como alcalde, y si no, que deje de hacer juegos de trilero. Quiere reventar Unidas Podemos", sentenció la edil Estefanía Puente. Martín ya ha dicho que no quiere optar a la Alcaldía. Lo mismo que dijo ayer en la asamblea Suárez del Fueyo.

El problema para una parte de los participantes en la reunión de ayer de Podemos es conjugar la contradicción, y explicarla, que supone favorecer que se mantenga el gobierno de Foro Asturias -"que es la derecha pura y dura", dijo un asambleísta- al no llegar a un acuerdo de coexistencia entre los tres partidos de la izquierda municipal. "El gobierno de Foro está agotado. Esta ciudad funciona al tran tran y sin iniciativa política", indicó Suárez del Fueyo al inicio de la asamblea. Nadie le quitó la razón.

"Que el PSOE es régimen, nadie lo duda aquí pero la pregunta debe ser qué piensa la ciudadanía de lo que pasa en Gijón. El nivel de deterioro desde el 2015 nos lleva a una situación de emergencia. Si IU nos quería hacer una trampa, estamos cayendo en ella", explicó la edil Verónica Rodríguez, reivindicando que "lo primero es un programa para acabar con esa parálisis". IU ya presentó sus 23 medidas prioritarias. El PSOE tiene previsto hacerlo esta mañana.