Una sentencia judicial impone al Ayuntamiento un reajuste en la ordenanza del IBI

La obligación de ejecutar una sentencia judicial ha forzado al Ayuntamiento de Gijón a ajustar el articulado de la ordenanza fiscal que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La concejalía de Hacienda, que encabeza Ana Braña, ejecutaba ayer a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la anulación del artículo 10 de esa ordenanza en lo que tiene que ver, estrictamente, con la exigencia de que "será necesario que todos los obligados tributarios domicilien en una entidad financiera el pago de las cuotas individuales resultantes".

El origen de la anulación, por cuestión de ilegalidad, está en un pleito particular. Para la división de una deuda a efectos del IBI el Ayuntamiento de Gijón exigió a un cotitular de una propiedad los datos bancarios del otro copropietario. Algo que no pudo hacer y por lo que el Ayuntamiento no le aceptó la división de la deuda, ni los recursos.