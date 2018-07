Los centros de salud dejan de recoger las jeringuillas con aguja

Los centros de salud ya no recogen las jeringuillas desechables con aguja que utilizan los pacientes en sus domicilios. Tras consultarlo con la prevención de riesgos laborales y la empresa que gestiona la basura en Gijón (Emulsa), los facultativos están aconsejando a los usuarios tirar las agujas directamente al contenedor de envases -el amarillo- dentro de una bolsa de plástico. "Nos aseguran que no son residuos peligrosos y que no se corre ningún peligro", explica el gerente del área sanitaria V, Miguel Rodríguez. Éste es el caso de las jeringas de insulina, que incluso ya vienen con sistemas de protección. Aquellas que por contra resulten cancerígenas sí son recogidas por Sanidad.