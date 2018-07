Reina del ajedrez en un tablero virtual

Peones, torres, caballos, alfiles, reinas y reyes; son las piezas que componen el juego del ajedrez y en lo que piensa a diario María Joglar, campeona sub-14 de Asturias.

Hace poco dio muestra de lo que sabe de este arte en el canal de Youtube del Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca, junto al ajedrecista Pablo Argüelles. En el vídeo, que se hizo viral y cuenta con miles de visualizaciones, María resuelve los problemas que se le plantearon con naturalidad y sin ningún tipo de problema.

Pero sus buenas dotes para el ajedrez no es nada nuevo. A sus 13 años lleva revalidando el titulo de campeona desde los 7 años, cuando consiguió el campeonato sub-8. Un logro de este calibre no es tarea fácil. Se debe en buena medida a la perseverancia y dedicación que María pone. Joglar dedica a entrenar seis horas y media semanalmente, en entrenamientos en grupo o personalizados.

La campeona de Asturias se adentró en el mundo del ajedrez a los seis años, dando clases en el Real Grupo de Cultura de Covadonga. Empezó practicando natación, cuando descubrió por casualidad el área que tiene el club destinada a este deporte. Su padre le sirvió de ayuda a la hora de iniciarse en este juego, practicándolo juntos en casa. "Mucha gente piensa que es muy aburrido, no entienden que me quede horas mirando una jugada", cuenta Joglar. Sus amigos no la entienden, aunque ella les incita a que lo jueguen. "Es difícil, muy difícil que lo practiquen", explica.

Pese a su juventud, Joglar tiene las ideas muy claras. Sabe que adentrarse en el circuito profesional es una tarea muy difícil. Aún así, no se cierra ninguna puerta. Le gustaría estudiar una carrera de ciencias; una de las que le llama la atención es Matemáticas. "A mi edad ya tendría que haber despuntado para poder vivir de esto de mayor", expone con madurez. Compite de forma general, pero es en el femenino donde destaca ganando galardones. Dentro de dos semanas se presenta al campeonato nacional de ajedrez.

Meticulosa y perfeccionista, necesita que esté todo en su sitio a la hora de empezar una partida en cualquier campeonato, sus rivales se convierten en amigos con el paso de los torneos. "Da pena porque cuando termina el torneo no sabes cuando los vas a volver a ver", asegura. Lo que sí han visto miles de veces es su ya famoso vídeo enfrentándose a un tablero.