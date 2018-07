Locura en el corral del gallo gijonés: Botta se lleva la "Última Oportunidad" de Red Bull

El mundo del freestyle (batallas de rap donde dos contendientes compiten a base de rimas improvisadas) vivió anoche una de las citas importantes del año: "La última oportunidad". Una batalla donde seis representantes, entre ellos el gijonés Diego Bottamino "Botta", luchaban por la única plaza disponible en la Final Nacional de Red Bull.

Una "última oportunidad" en la que el marco estaba encuadrado en Metrópoli, un lugar de excepción para mostrar el mejor freestyle a Asturias. Con un inicio previsto a las nueve de la noche, un gran número de espectadores, ansiosos por el espectáculo que se iba a vivir allí, decidió comenzar a calentar. Un pequeño espacio donde estaban sonando bases instrumentales sirvió para que un grupo considerable se agrupara a improvisar por su cuenta.

Y Gijón comenzó a descubrir que más gente se animaba a ver la mayor competición de batallas de gallos de toda Hispanoamérica. Con el paso de los minutos el número de asistentes era cada vez mayor, aguardando la entrada al escenario de los presentadores Mbaka Oko, "Mbaka", y María Ruiz, "Queen Mary". Esta última se mostró encantada de estar en la localidad asturiana, un lugar que le gusta "muchísimo".

Nada más saltar los dos "speakers" dio comienzo la salida de los participantes, siendo el más aplaudido el local "Botta", quien no tardó demasiado en nombrar a "su" Sporting con la temática de la figura Messi, una frase que deja su sentimiento claro: "¿Qué sería Messi sin hormonas?, yo lo tengo claro, yo me quedo con Alberto Lora". Una muestra clara de su conexión con el público, quien no dejó de gritarle en todo su minuto improvisado y al que le pidió demostrar que era "el mejor del mundo".

Pero ayer lo más importante era la puesta de largo de la ciudad como epicentro del freestyle español. El barcelonés Bruno Feliu, más conocido como "Kapo 013" y que ayer fue el comentarista de la retransmisión online, reconoció que "Galicia y Asturias siempre quedan más apartadas", una situación marcada por la lejanía respecto a las ciudades mejor conectadas del país. Por su parte, otro de los participantes de anoche, Sergio Soto "Mc Men", dejó claro que veía "muy bien" que se apueste por Asturias para albergar este tipo de ediciones con repercusión internacional.

El hecho de que las batallas de anoche estuvieran marcadas por el uso de temáticas, palabras concretas o el tener que nombrar las virtudes del contrincante, sirvió para que gente que pasaba por allí se quedase a presenciarlo. Un cambio que, tal y como comentó Alejandro Lorca "Cronos", sirvió para quitar estereotipos como "la ropa ancha y fumar porros".

Y, además, "Botta" fue profeta en su tierra al imponerse al madrileño Javier Bonet, "Bnet", consiguiendo la ansiada participación en la Final Nacional. Eso sí, lo de anoche no fue únicamente una batalla, ya que según Guillermo Rodríguez, "Arkano", el hacer cantera "está en la unión". Algo que vivió anoche Gijón con un público entregado al rap improvisado.