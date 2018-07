Arrestan a un hombre acusado de robar con violencia a cuatro mujeres

Un vecino de Pumarín fue detenido el pasado miércoles acusado de haber robado con violencia a cuatro mujeres de Gijón, llegando a tirar al suelo a una mujer de 79 años, que tuvo que ser asistida en un centro de salud por presentar heridas en manos y rodillas. Le cortó las asas del bolso a otra de las afectadas y abofeteó a una vendedora ambulante. Pasó a disposición judicial este viernes y ya se encuentra en prisión.

El hombre tiene 46 años y responde a las iniciales A. M. I. V. El pasado 1 de julio fue denunciado por su primera víctima, que declaró que un hombre tiró de su bolso desde su bicicleta y que, al no lograr hacerse con él -la mujer lo llevaba cruzado a modo de bandolera-, el ladrón se apeó, le cortó las asas con unas tijeras y huyó con sus pertenencias. Dos días después, el mismo autor volvió a actuar, llevándose el bolso de una mujer de 79 años. Tras el tirón, no obstante, la mujer cayó al suelo, pero no soltó el bolso, así que el hombre tuvo que bajarse de su bicicleta para cogerlo y huir a pie. Los testigos describieron con detalle al hombre y esto sirvió para que la Policía Nacional lo localizase. En su domicilio hallaron las pertenencias de una tercera víctima. Había sido arrestado días antes por abofetear y amenazar a una vendedora ambulante para arrebatarle el dinero que llevaba encima.