"Busca amedrentar, no lo consentiremos", dicen en IU tras ser denunciados por un ultra IU XIXÓN

"¿Cómo identificar un nazi? Cuando un nazi lleva cosas de nazi es la forma más sencilla de identificar un nazi". Pregunta y respuesta se podían leer en una publicación realizada por Izquierda Unida de Xixón en abril a través de las redes sociales y dentro de la serie "Anatomía del fascismo en las gradas de El Molinón". El texto acompañaba dos imágenes de personas vinculadas al movimiento ultra que rodea al Sporting. El hombre cuya imagen se repite en las fotos ha promovido frente a IU un acto de conciliación voluntaria previo al ejercicio de acciones civiles por vulneración de derechos al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen. El acto está convocado para el 18 de este mes.

IU, que reivindica que las imágenes utilizadas ya eran públicas a través de los medios de comunicación, ve "un intento de amedrentar y asustar que no vamos a consentir. No aceptamos ninguna intimidación, nuestra organización política siempre ha luchado contra el fascismo", explicaban ayer en una comparecencia pública el coordinador de la organización, Faustino Sabio. y el portavoz municipal, Aurelio Martín. Desde IU se identifica como demandante a Alfonso Torre, al que vinculan con la sección ultra rojiblanca "Salvajes Langreo" y que fue detenido en 2014 por su presunta relación con la pelea ocurrida en Madrid, donde falleció un ultra del Deportivo. A Torre le acusan de "riña tumultuaria", pero el procedimiento lleva años sin avanzar y él niega que participase en la pelea.

"Han hecho referencias a mi ideología política sin mi consentimiento y me sorprende que hablen de coacciones por mi parte cuando lo único que he hecho es tratar de salvaguardar mis derechos ejerciendo acciones judiciales, lo que entiendo que debe hacer toda persona que cree que tiene derecho a reclamar algo", explicaba ayer el aludido, que en el acto de conciliación pide que IU reconozca el menoscabo a su honor e imagen por tratar de vincularlo al movimiento nazi y el uso con fines políticos de su publicación; además de exigirles una rectificación pública en similar formato, disculpas y 6.000 euros por daños morales.

El hincha, que niega pertenecer a ningún partido ni tener militancia política, también habla de la bandera que sujeta en la imagen distribuida. "Se puede ver lo que cada persona quiera ver en ella. Pero lo único que hay son varias personas sujetando esa bandera, que no está haciendo publicidad ni apología de ninguna ideología. Es del Sporting", sentencia.

Para Martín, sin embargo, "no tiene sentido que quien hace gala de una ideología diga que la ideología es personal. Yo no reprocharía a nadie que me dijera algo por ser de IU cuando soy edil de IU".