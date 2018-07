Casi cuatro horas para recibir quimioterapia en Gijón...y le piden que reclame

Casi cuatro horas de tensa espera para poder recibir un tratamiento de quimioterapia. Esa es la situación que denuncia un paciente del hospital de Cabueñes que, ante la gravedad de lo ocurrido, no dudó en decidirse a poner una hoja de reclamaciones al centro la pasada semana. De hecho, fueron los propios profesionales del hospital quienes le instaron a tomar la decisión para, de esta forma, poner de manifiesto la escasez de personal que sufre Cabueñes a su juicio.

"Siempre que acudo a recibir el tratamiento tengo que esperar, nunca menos de una hora", asegura este paciente, que prefiere mantener su anonimato. Sin embargo, el pasado jueves fue la gota que colmó el vaso: "me citaron a las 10.45 horas y cuando salí de allí era media tarde", denuncia. Casi cuatro horas de espera en una instalación donde "nos tienen como ganado; estaba todo lleno: las dos salas de espera y mucha gente en el pasillo, incluyendo gente mayor".

Un retraso que, tanto para pacientes como profesionales, tiene una causa: la escasez de personal, que se acentúa en la época estival debido a los periodos vacacionales de los trabajadores del sector. Agobiado por la situación, el paciente gijonés decidió cumplimentar una hoja de reclamaciones denunciando la situación. Una medida que fue decididamente apoyada por los propios profesionales del centro hospitalario. "Dicen que no dan abasto, que falta personal y están saturados, que hacen falta más contrataciones", explica el afectado. "Están hartos de que la gente se queje y les proteste a ellos, que no pueden hacer más", analiza el paciente.

Y fueron precisamente los profesionales del área de Oncología quienes le dieron la pista del por qué del masivo retraso, que afectó solo en la mañana del jueves a varias decenas de personas que, como el denunciante, tuvieron que aguantar varias horas de espera, más allá de la duración real del tratamiento. "Dijeron que el problema está en que hay una sola persona encargada de hacer la medicación para todo el mundo y cada persona tiene una distinta. Ahí es donde todo se atasca", relata el paciente. "Es una locura, cuando me dijeron eso sí que me acojoné", enfatiza el denunciante, "¿cómo puede tener una persona sola tanta responsabilidad? No es ninguna broma, como meta la pata, te manda para el otro barrio. Es algo muy serio".

La hoja de reclamaciones, firmada por la hija del paciente, recoge lo siguiente: "me parece una falta de respeto. Es conveniente que cuiden su capacidad de organización, ya que hacerle perder el tiempo a las personas, y más en una situación como esta, es lamentable". Y sigue: "y, si no es culpa de 'nadie', entonces necesitamos mejores profesionales dentro de este sector que, sin duda, es el más importante". Dentro de dos semanas el afectado tendrá una nueva sesión de quimioterapia; y confía en que la espera sea más liviana.