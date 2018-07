Los vecinos se movilizarán si Sanidad cierra por las tardes siete centros de salud este verano

Habrá movilizaciones si la consejería de Sanidad opta finalmente por cerrar en horarios de tarde siete centros de salud de Gijón. Los vecinos reclaman una solución intermedia, en la que no salgan perdiendo los barrios del Este y Oeste de la ciudad. La propuesta que maneja la gerencia del área sanitaria V es dejar sin atención primaria desde las tres de la tarde los ambulatorios de El Natahoyo, Perchera, Severo Ochoa, Contrueces, El Coto, Laviada y Roces-Montevil y concentrar los servicios en La Calzada, Puerta de la Villa, El Llano y El Parque-Somió. Ayer hubo una reunión sobre este tema, pero, según fuentes del Servicio de Salud del Principado (Sespa), aún no se ha tomado una decisión definitiva.

Para Beatriz Vázquez, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), la fusión de centros de atención primaria que plantea el Gobierno regional, basándose en la escasez de personal, es una excusa para "recortar" los servicios en los barrios. "Nos costó mucha lucha como para que ahora, de la noche a la mañana, nos los quiten", protesta Vázquez, que esta tarde se reunirá con presidentes vecinales para estudiar el ajuste del Principado.

El colectivo confía, no obstante, en que la consejería de Sanidad aporte alternativas. "¿Por qué esos siete centros y no otros? A lo mejor tendría que ser al revés o intentar que no cierren tantos a la vez", señala Vázquez. Si no hay acuerdo, los vecinos anuncian que habrá movilizaciones. La Federación de Asociaciones teme incluso que la merma de atención en horario de tarde continúe pasada la temporada estival.

La fusión de centros de salud en Gijón ya viene de lejos. De hecho, el pasado verano el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, aseguró que el Servicio de Salud del Principado trataría de "convencer de las bondades, si efectivamente las tiene" de unificar centros de atención continuada en la ciudad. Así, los puntos de urgencias en las tardes en días laborables pasarían de once a cuatro para lograr una mayor eficiencia en el servicio. La razón era que varios de esos centros cuentan únicamente con un médico y una enfermera, que además han de salir en caso de una urgencia domiciliaria dejando el punto sin atención. La propuesta, ahora, es exactamente la misma.

Xixón Sí Puede (XsP) denuncia los cierres, ya que "evidencian el recorte en personal y presupuesto que sufre una de las patas del Estado del Bienestar, el sistema sanitario". "Nos oponemos rotundamente a estos cierres que ponen en dificultades a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, quienes deberán trasladarse a otros barrios para recibir atención sanitaria, sin olvidar cómo la falta de personal afecta directamente también sobre los equipos médicos y de enfermería que ven cómo aumenta su carga de trabajo", se quejó su portavoz, Mario Suárez del Fueyo, que critica que la Consejería actúe "unilateralmente sin tener en cuenta las necesidades del concejo".