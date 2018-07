El colegio de Tremañes alza la voz por una cubierta tras dos años de goteras

Las necesidades urgentes de obras que tienen muchos colegios, y más en concreto los problemas del colegio público de Tremañes con goteras en su cubierta desde hace dos años, movilizaron ayer a Xixón Sí Puede e IU que han coincidido en presentar iniciativas de cara a la próxima comisión municipal. Ana Castaño de IU con una batería de preguntas sobre el plan de obras en colegios previsto para este año y las razones de exclusión de otras reformas. Y Mario Suárez del Fueyo con un ruego urgiendo la sustitución de la cubierta de Tremañes, cuyo coste está fijado en unos 7.000 euros, para dar una solución definitiva al problema tras varios parches.

La obra del colegio de Tremañes no está dentro del paquete de obras escolares cuantificada en 300.000 euros que fue aprobada por el Pleno en una reciente modificación presupuestaria. "Si esta cantidad no es suficiente para cubrir todas las demandas, habrá que aumentarla, ya que buena parte de los centros de Xixón pasan ya de los 30 años y no podemos permitir que se agrave el deterioro en infraestructuras básicas", explico Del Fueyo, tras visitar el centro.