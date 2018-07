El gerente de Cabueñes, sobre los retrasos en Oncología: "Las citas son orientativas"

El gerente del área sanitaria V, de la que depende el hospital de Cabueñes, quiso responder ayer a la información publicada por este medio, donde un paciente se quejaba, mediante un formulario, de esperas "de casi cuatro horas" para recibir un tratamiento de quimioterapia.

Miguel Rodríguez defendió ayer que "el retraso viene derivado de lo que el paciente tarda en entrar en la consulta de Oncología, luego ya va todo a su ritmo habitual". Una espera -desde las 10.45 horas a las que estaba citado hasta las 13 horas a las que finalmente entró en consulta-, que Rodríguez achaca a que "las horas de las citas son orientativas".

Para el gerente del área sanitaria, estos retrasos dependen de "los pacientes a los que tengan que pasar consulta y la complicación que pueda tener cada caso", enfatizando nuevamente que "las horas a las que se citan no son horas exactas porque no podemos prever cuánto tardará el médico con cada paciente, son orientativas".

Por ello, para Rodríguez estos retrasos que el denunciante dice "constantes", y que el gerente tilda de "algo puntual", no se deben a la falta de profesionales. "No hay escasez de personal", asevera el gerente sanitario, quien contabiliza todos los días "cinco oncólogos pasando consulta, más otros dos de oncología hematológica".

Y dice más: "los periodos vacacionales de los médicos no influyen". Si bien es cierto que "evidentemente en esta época los trabajadores cogen vacaciones", Rodríguez asegura que estas ausencias temporales no tienen incidencia en el servicio. "Solo se cita a pacientes en las consultas en las que hay un oncólogo; si el médico está de vacaciones, se cita en otra. Se cita en función del número de oncólogos que hay, nunca por encima de agenda, a no ser que sean circunstancias excepcionales", explica.

En cuanto a la crítica que hizo el paciente a que fuera una persona sola la que se encargara de preparar la medicación para todos los pacientes, Rodríguez explica que "esa medicación se tiene que preparar en una campana oncológica, en una situación especial de aislamiento, para garantizar la seguridad tanto de los médicos como de los pacientes, por lo que lógicamente se prepara de uno en uno". Por último, Miguel Rodríguez niega que fueran los propios profesionales quienes alentasen al paciente a poner la hoja de reclamaciones.