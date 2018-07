Los socialistas exigen dar a los consejos de distrito explicaciones sobre el PEF

"Era un plan de recortes, y sigue siendo un plan de recortes". Así de claro lo tiene Marina Pineda, concejala del Grupo Municipal Socialista, tras ver el texto definitivo del plan económico-financiero para 2018 y 2019 que hoy llega a comisión de Hacienda tras ser aprobado ayer por Foro en la Junta de Gobierno. Un documento que va camino del Pleno y que viene impuesto por el incumplimiento que Gijón hizo el año pasado de la regla de gasto que se establece desde la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La creencia de que Foro ha optado por un documento que recorta en políticas prioritarias para Gijón y los gijoneses es común a los tres partidos de la izquierda. Foro asegura que no hay recortes: sólo un control del gasto.

"Hay un incremento mínimo sobre el proyecto que nos presentaron en mayo, que tiene que ver con el presupuesto de fachadas para 2019 pero los recortes en servicios sociales, en empleo... en aquellas áreas más sensibles y que más afectan a los ciudadanos se mantiene", denuncia la socialista. Pineda, además, achaca a Foro falta de transparencia e improvisación "con cambios de última hora que demuestran que los cálculos no estaban bien hechos y que no tenían las ideas claras". Uno de esos cambios últimos ha sido habilitar 500.000 euros para el matadero municipal.

Negativa también es la opinión que el PEF le genera a Xixón Sí Puede porque, asegura su portavoz Mario Suárez del Fueyo, "incide en algo que ya nos temíamos: no se garantiza una cuantía suficiente para la renta social y tampoco se contemplan los 400.000 euros que necesita la Empresa de la Vivienda". Suárez del Fueyo también echa en falta "inversiones en colegios y bibliotecas".

Ana Castaño, concejala de IU, también ve los recortes que Foro asegura que no hay en su plan. "En la Fundación Municipal de Servicios Sociales la ejecución de 2017 fue de 24, 3 y el gasto para este año de 21,6. Si eso no es un recorte que me lo expliquen. Nosotros no podemos digerir esto. Igual que no podemos digerir que la Empresa de Vivienda necesite dinero y no se mueva ficha", denuncia la edil. IU no está de acuerdo con las prioridades que Foro fija en este documento de cara al gasto municipal.

Xixón Sí Puede e IU también resaltan que el documento forista no fije medidas en materia de ingresos "cuando los ingresos siguen disminuyendo", concreta Castaño. El podemista Suárez del Fueyo habla directamente de incorporar como "imprescindible el IBI para ricos". Con este panorama, pocos apoyos encontrará Foro en la izquierda.

A falta de explicaciones más detalladas del gobierno en la comisión de Hacienda que les lleven a definir su voto, el portavoz del Grupo municipal Popular, Pablo González, tiene claro que este plan económico-financiero "condena a Gijón porque es más de lo mismo. No soluciona los problemas presupuestarios de la ciudad porque aumenta el gasto improductivo, como en subvenciones, pero no se mete a reestructurar".

José Carlos Fernández Sarasola, único edil de Ciudadanos, optará hoy por la abstención. La organización naranja tiene claro que no va a obstaculizar un proceso que es una obligación legal para el Ayuntamiento de Gijón pero entiende que el problema deben solventarlo quienes "con sus votos a favor (PP) o abstenciones (IU y XSP) posibilitaron la aprobación del presupuesto de 2017, cuya ejecución provocó incumplir la regla de gasto, especialmente por la puesta en marcha de forma precipitada de la denominada renta social municipal". Ciudadanos y PSOE votaron en contra de ese presupuesto.