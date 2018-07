Arrestan en Gijón a dos jóvenes de una banda itinerante que asaltó una tienda de móviles en Murcia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 21 y 23 años que estaban siendo buscados por cometer un robo en una tienda de telefonía de Murcia. Fueron localizados en uno de los controles preventivos establecidos en la ciudad para evitar la comisión de robos con fuerza. Viajaban en un coche que no era de su propiedad y cuyo propietario había denunciado la sustracción de su documentación.

La intensificación de las vigilancias y medidas preventivas permitió detectar este martes 10 de julio, la presencia de un grupo de personas con presumible intención delictiva. Los policías observaron a cuatro varones a bordo de vehículo que daban continuas pasadas por la zona Centro observando los locales y establecimientos comerciales. Esta actitud vigilante levantó las sospechas de los policías que además observaron que el coche tenía una de las ventanillas fracturada por lo que decidieron identificar a los ocupantes cuando circulaban por la calle Prendes Pando.



De vacaciones sin maletas

Las cuatro personas interceptadas manifestaron que estaban perdidas en la ciudad porque acababan de llegar de vacaciones a Gijón desde Madrid y no conocían la dirección de las calles. Ante estas manifestaciones, los agentes revisaron el maletero, pero descubrieron que no portaban equipajes ni enseres de aseo personal, ni tenían ninguna reserva en establecimiento de hospedaje en la región. Además, el coche en el que viajaban carecía de documentación y dijeron que era de un amigo del que no supieron dar dato alguno para realizar las comprobaciones pertinentes. El coche fue inmovilizado y trasladado al Depósito municipal ya que el propietario había denunciado la sustracción de su documentación.



Robos previos en Murcia

Además de los cuatro viajeros identificados, dos de ellos, de 21 y 23 años de edad, vecinos de Madrid y de nacionalidad rumana, estaban buscados por la Comisaría San Andrés de Murcia por haber sido reconocidos por la víctima como autores de un robo con violencia cometido en una tienda de móviles de aquella ciudad. Según la denuncia, el día 2 de julio, habían entrado en el comercio y habían sustraído 82 teléfonos de alta gama y 392 euros de la caja registradora, tras retener y agredir a la empleada que se hallaba al frente del negocio. Habían huido de Murcia después de cometer este robo, para intentar eludir la acción de las fuerzas de seguridad de esa localidad y se habían trasladado a Gijón con la presumible intención de seguir su periplo delictivo.

Los detenidos por agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Gijón, tenían antecedentes en Murcia y Madrid por robos y falsedad documental.

Esta es una nueva acción preventiva que se viene a sumar a la realizada la semana pasada por agentes de la UDEV, en la que intervinieron numerosas herramientas y útiles idóneos para cometer robos en viviendas y locales a los miembros de un grupo criminal del Este de Europa.



Labor preventiva

Sin duda, con ambas actuaciones policiales se pudieron evitar, la comisión de una sucesión de hechos delictivos que hubieran generado alarma e inseguridad en la ciudad. Durante todo el verano se mantendrá una intensa vigilancia y se incrementarán los dispositivos y controles para tratar de neutralizar cualquier acción delictiva de los grupos criminales itinerantes que se puedan desplazar a esta comunidad Autónoma para cometer delitos contra el patrimonio. La colaboración ciudadana será una ayuda fundamental en esta labor preventiva, por lo que se insta a los ciudadanos a contactar con el 091 ante el conocimiento o sospecha de la comisión de un hecho delictivo.