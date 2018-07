La película que salió de un vertedero

"Estamos ante un problema gravísimo que no va a solucionar ningún político, gobierne quien gobierne. Los ciudadanos tienen que dar un paso adelante". Ese es el mensaje con el que David Alonso, edil de Xixón Sí Puede, acompañaba la presentación del documental "La basura después de los contenedores", que busca sensibilizar a los gijoneses sobre la necesidad de afrontar desde ya el reto de reducir y reciclar los residuos que se generan. El documental se presenta al público hoy a las 19,30 en el Espaciu pal cambiu de la "Semana negra" como aperitivo a un debate abierto con el gerente de Cogersa, Santiago Fernández, y la directora de Emulsa, Pilar Vázquez.

El trabajo audiovisual le pone imágenes y cifras a la basura que genera cada gijonés y a los viajes en camión que la llevan hasta Cogersa. El reto para Alonso es que los vecinos vean la basura como ven la contaminación atmosférica o los recientes vertidos en la playa de San Lorenzo: como un problema medioambiental de gravedad. Que en el caso de la basura genera, además, problemas de convivencia y una mala imagen de la ciudad por actuaciones incívicas que transforman espacios públicos fiestas populares en vertederos. La noche de San Xuan en Poniente es el último ejemplo.

"No puede ser que nos conformemos con tirar todo a un cubo y no queramos saber a dónde va eso", planteó el concejal podemista para quien la solución definitiva está en las manos de cada vecino aunque las administraciones "deben incentivarles. Y por las buenas, no por las malas". Una de esas fórmulas de incentivación sería premiar a quien recicla más favoreciendo que pague menos en el recibo de la recogida de basuras.