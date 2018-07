La presión vecinal evita el cierre estival de las urgencias en los centros de salud

La incesante presión vecinal para evitar el cierre del servicio de urgencias de los centros de salud en horario de tarde tuvo ayer su recompensa. La consejería de Sanidad decidió finalmente retirar la propuesta de reordenación de las urgencias extrahospitalarias "porque no tiene el grado de consenso necesario entre los vecinos", en palabras del gerente del área sanitaria V, Miguel Rodríguez, "y digo claramente entre los vecinos porque el consenso entre los profesionales es absoluto".

Precisamente, Rodríguez es uno de los grandes defensores de la propuesta, que aboga por cerrar, en el periodo estival, a partir de las 15 horas, las urgencias de siete de los once centros de salud de la ciudad para, de esta forma, poder reorganizar a esos profesionales en otro horario.

El gerente resume su propuesta en "colocar los recursos donde realmente son necesarios". Es decir, "redistribuir los escasos recursos humanos que hay, sobre todo médicos, para colocarlos en aquellos puntos y tramos horarios donde son más necesarios porque hay más demanda asistencial. Con la falta de recursos que hay, lo que no podemos hacer es hacerlo todo: reforzar donde queríamos reforzar y además mantener el resto como estaba", explicitó.



Propuesta retirada pero no enterrada

Rodríguez anunció ayer que "vamos a retirar la propuesta, pero eso no quiere decir que la enterremos. Es una situación que vamos a tener que volver a plantear en el futuro" e incidió en que "nuestra propuesta, a pesar de lo que se viene diciendo estos días, no supone recortes, absolutamente ninguno".

Sí entiende el gerente del área V que "está claro que no la hemos sabido transmitir, hay algo que no hemos hecho bien porque los ciudadanos no han entendido la medida, y tenemos que asumir nuestro error. Lo que tendremos que ver es cómo conseguimos el grado de consenso necesario para llevarlo a cabo".

Rodríguez enfatiza que "con los recursos que hay, esta era la mejor opción para mejorar la asistencia sanitaria" y analiza: "las ventajas pasan por reforzar las noches y los fines de semana, que es donde son necesarios, quitando recursos de las tardes, cuando no es necesario tener los once puntos abiertos. En una situación de escasez de recursos humanos, sobre todo de médicos de atención primaria, hay que poner los recursos donde más se necesitan".

Y es que precisamente esa falta de personal es el problema de la sanidad asturiana y más aún en el periodo estival, donde se acentúa por los periodos vacacionales. "Lógicamente falta mucho personal, aunque se contrata. Toda la lista de contratación del área V está trabajando y, a pesar de eso, no llegamos a cubrir todas las necesidades", explicita el gerente del área V.

¿Cuál es entonces la solución? Rodríguez se muestra tajante: "lógicamente el recurso médico no se puede inventar, son 6 años de carrera y otros 4 de especialización en medicina familiar y comunitaria y, por lo tanto, lo que hay que intentar es que todos los profesionales que vayan acabando se incorporen al sistema" para, mientras tanto, ir aplicando "medidas de gestión como esta para colocar a los profesionales donde más falta hacen".



Conquista vecinal

La marcha atrás de la consejería de Sanidad a la hora de poner en marcha esta medida tiene una única causa: la presión de los vecinos para que así fuera. Una brega de muchos meses que estuvo en todo momento encabezada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la ciudad. Su presidente, Adrián Arias, dijo ayer sentirse "muy satisfecho" por lo que tilda de una "conquista vecinal tras una lucha larga y constante" ya que, enfatiza, "fuimos las asociaciones vecinales quienes luchamos para lograr esto".

"No estamos dispuestos a asumir ese recorte de puntos de atención continuada", aseveró Arias que, sin embargo, no se muestra satisfecho. "Seguimos preocupados por el evidente deterioro que está sufriendo la atención primaria en la ciudad", analizó el presidente vecinal: "sabemos que las dificultades van a seguir y nosotros también vamos a seguir encima, vigilantes, para que todo funcione como debe". Para Arias, "no se trata solo de falta de personal, sino de una planificación discutible".

Y, ante el anuncio del gerente del área V de no "enterrar" la propuesta, Arias se muestra tajante: "nosotros tampoco vamos a enterrar nuestra defensa a ultranza de la atención primaria ni nuestra reivindicación en busca de una mejor planificación, más personal y menos recortes".

El presidente de la FAV quiso poner en valor cómo "con lucha, esfuerzo y trabajo colectivo, se puede revertir la situación y lograr lo que hace dos días parecía inevitable, algo que parecía impensable".