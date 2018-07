Asciende a 700 el número de denuncias de afectados por iDental en Asturias

La lista de afectados por iDental -la firma de clínicas dentales que cerró sus puertas hace varias semanas en toda España dejando a decenas de miles de pacientes con el tratamiento sin concluir o realizado de forma negligente- no deja de crecer y en Asturias ya se han alcanzado las 700 denuncias. Una cifra que, se estima, todavía seguirá creciendo en los próximos días. No obstante, los afectados han logrado dar pasos hacia adelante en su reivindicación, como la revisión de sus casos por parte del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos y la paralización de las reclamaciones de dinero que les hacen desde las financieras. Esta última medida fue el compromiso que ayer les transmitieron a los portavoces de la plataforma de afectados de la región desde la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado en una reunión.

"Nos han asegurado que la Fiscalía paralizará a partir de ahora todas las reclamaciones judiciales para los que tengan un crédito vinculante con iDental; esos pagos de los afectados deben paralizarse y tampoco permitirán que nuestros nombres aparezcan en ninguna lista de morosos", explica Javier Quiroga, portavoz de la plataforma de afectados en Asturias. "Nos tienen que dejar tranquilos y si las financieras nos oprimen, Consumo lo cerrará de plano", relata Quiroga, que se mostró satisfecho tras el encuentro mantenido ayer.

En la reunión también se ratificó el compromiso del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias de revisar los casos de todos los afectados, algo que no implica el peritaje. "Nos han transmitido que nos irán llamando a todos los afectados para revisar, empezando por los casos más graves; estamos todos muy agradecidos por el trato recibido por ellos", confiesa. Cabe recordar que en toda España la cifra de afectados asciende hasta los 60.000, lo que supone el mayor escándalo bucodental de la historia.

No obstante, otra de sus pretensiones, la de que el Principado destinase una partida de cuatro millones de euros para costear estos tratamientos no ha podido ser aceptada. "No hay una base clara para poder destinar ese dinero", reconoce Quiroga.

Nueva asamblea

En la reunión, además de Quiroga y otros tres miembros de la plataforma de afectados, estuvieron presentes la directora de la Agencia de Sanidad y Consumo del Principado, Rosa Urdiales; la Directora General de Política Sanitaria del Principado, María Jesús Merayo; el jefe del Servicio de Consumo del Principado, Adolfo Sánchez; y el médico odontólogo José María Blanco. El encuentro fue positivo. "No están parados, han hecho su trabajo y damos crédito a lo que nos han expuesto; estamos satisfechos de la ayuda recibida y lo valoramos positivamente", explica Javier Quiroga, que mañana presidirá una nueva asamblea, esta vez para transmitir las novedades al resto de afectados por iDental en Asturias.