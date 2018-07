Los comerciantes denuncian pérdidas de más del 30% por la venta ilegal en verano

Cada año, con la llegada del verano, comerciantes de la ciudad ven cómo sus ventas decrecen de forma significativa. ¿El motivo? Los numerosos mercadillos que Gijón acoge en la época estival. Unos puestos ambulantes, en muchas ocasiones ilegales, que realizan una feroz "competencia desleal a los comercios establecidos legalmente". Así lo aseguró ayer Germán Heredia, presidente de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias (UCO), en la presentación de la campaña de sensibilización contra las ventas ilegales "Eres legal, compra legal".

"En verano hay una tendencia enquistada en la sociedad y las administraciones que dicta que no hay evento veraniego si no hay un mercadillo", analizó la gerente de la UCO, Carmen Moreno, "¿por qué siempre esa competencia al comercio establecido que está en las ciudades los días de febrero, los días de septiembre y al que en las mejores épocas del año le ponen mercadillos?", afeó.

Una situación que no pasa desapercibida para los comercios establecidos en la ciudad. Y para muestra, la experiencia de la vicepresidenta de la entidad, Sara Menéndez, quien regenta varias tiendas de deportes de la ciudad: "Todos los años, por estas fechas, tengo un descenso de un 30% en las ventas, me siento parte muy perjudicada". Para ella, el motivo es evidente: "En la 'Semana negra', hay muchísima oferta de falsificaciones que podrían estar perfectamente perseguidas y controladas, y no se hace", enfatiza.

Una práctica sobre la que ahora, desde la Unión, se quiere concienciar a la población gijonesa. "El verano es una época muy sensible para la proliferación de todo tipo de venta irregular, tanto en forma de mercadillos y top manta, como la venta que realizan las personas que no están autorizadas, sobre todo de productos de imitación o falsificaciones", resumió Heredia. Por ello, "queremos mentalizar y sensibilizar de que estas compras perjudican a nuestras empresas. Defender lo nuestro, lo que es de casa, es también defender nuestro comercio".

De ahí la puesta en marcha de esta nueva campaña informativa y de sensibilización, "que no ofende a nadie pero llama la atención a muchos" y que apunta incluso más arriba, a las administraciones. "La realidad es para todos, no puede haber una 'Semana negra' que no cumpla la legalidad", explica el presidente.

Carmen Moreno quiso hacer especial hincapié en cómo "la 'Semana negra' es un espacio extraño, en el que no funciona la normativa, ni la de seguridad ni la fiscal. Y ha pasado con todas las administraciones, independientemente del color". Por ello, Moreno pidió claramente "que se cumpla la ley y que la gente sea legal comprando".

Por último, el librero Rafa Gutiérrez, miembro de la directiva de la UCO, quiso recordar que, en la "Semana negra", "todas las librerías y editoriales estamos establecidas en Gijón y Asturias, con legalidad demostrada. Distinguir un puesto de otro es fácil: tenemos una caseta, con una factura de pago correspondiente y todo en regla. Los demás, normalmente no tienen esas casetas establecidas".