Frankenstein, precuela de "Peor imposible"

La proyección de cinco largometrajes que se centran en Frankenstein, la criatura que salió de la imaginación de Mary Shelley y que cumple 200 años, es la propuesta elegida por los responsables de "Peor imposible" para ofrecer un aperitivo a los incondicionales de este ciclo cinematográfico del verano gijonés que festeja en esta edición su 20º aniversario. "Peor imposible" tendrá lugar esta vez del 27 de agosto al 2 de septiembre. Y su precuela del 23 al 25 de agosto, con proyecciones gratuitas, a partir de las 17.30 horas y en el centro de cultura Antiguo Instituto, de versiones del clásico procedentes de todo el mundo.

El primer día los asistentes se encontrarán con "La resurrección de Frankenstein", una película de 1990 dirigida por Roger Corman. "Frankenstein conquers the world", de Inoshiro Honda, data de 1965; por su parte, "Frankenstein 80" de Mario Mancini se estrenó en 1972. El último día, "Billy el niño vs. Drácula" de William Buaudine en el año 1966 será la encargada de dar paso a "Jesse James vs. La hija de Frankenstein", de William Beaudine y también de 1966, que cerrará este breve ciclo como calentamiento del "Peor Imposible".

Así se presentaba ayer en una charla en la que participaron Jesús Palacios, Carolina Medina, Beltrán Fernández, Jesús Parrado y Rafael Suárez. Y donde se desvelaron algunas novedades de este "Peor Imposible". Entre ellas destacan el retrato de la mujer en diversas películas españolas de la época franquista, la mirada del cine europeo sobre el cómic, la presentación del fanzine de "2000maníacos", el género de terror en las series televisivas de la década de los setenta; así como un breve recuerdo al gijonés cine Goya.