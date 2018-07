"Hay alarma por la playa y las calles están llenas de los excrementos de 40.000 perros"

Un lector nos ha escrito a nuestra sección de cartas al director (aquí puedes hacernos llegar tus quejas, dudas o sugerencias) para aportar otra visión de la polémica surgida a nivel político y ciudadano la pasada semana por el mal estado que presenta la playa de San Lorenzo (en donde incluso llegaron a aparecer ratas muertas entre bacterias fecales). El lector compara lo que pasa en el principal arenal de la ciudad con los excrementos de perros que no se recogen. Aquí puedes leer su opinión.

No lo entiendo

"No lo entiendo. Se produce una alarma generalizada en Gijón, por las redes sociales y otros medios de comunicación, porque las aguas de la playa de San Lorenzo aparecen llenas de excrementos durante unos días. Y resulta que todas las calles y paseos de Gijón están llenas de excrementos producidos por los casi 40.000 perros que tenemos en nuestra ciudad (y por humanos, sobre todo los fines de semana) durante los 365 días del año, que afectan tanto a bienes públicos como privados, y eso no suscita ninguna alarma sino que se considera algo normal. De verdad que no lo entiendo".

José Luis Recio Malsán, Gijón