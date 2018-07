La madre del niño con síndrome de Down que perdió su plaza escolar inicia una recogida de firmas

La madre gijonesa del niño con síndrome de Down, de tres años, que perdió su plaza en el centro escolar por "falta de personal" -y al que van sus amigos y su hermana, de seis años- ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org para buscar una solución en tanto en cuanto la Consejería de Educación del Principado no le ofrece ninguna respuesta satisfactoria. Carmen Suárez denunció hace varios meses que trató de matricular al pequeño en el mismo colegio que el de su hermana, pero la Consejería de Educación asignó al niño una plaza en otro colegio de la ciudad ubicado a más de 20 minutos de su casa. "Como nuestro colegio no tiene un profesional auxiliar para atender a mi hijo, en vez de contratar a otro trabajador Consejería ha preferido separar a los dos hermanos. Si mi hijo no tuviese síndrome de Down hubiese entrado el primero. Era uno de los que más puntos tenía", lamentó la mujer al hacer pública su historia en LA NUEVA ESPAÑA.

Carmen Suárez, para lograr el apoyo de los firmantes, expone en la plataforma digital los motivos por los que exige la colaboración. "Tengo un niño de 3 años con síndrome de Down y este año le toca escolarizarse, pues bien, ahí empiezan los problemas", inicia. "En el colegio que le toca por zona, al que va su hermana de seis años, al que van todos sus compañeros de guardería y en que tendría que estar por puntos (tiene 18 puntos y entraría el primero) no tiene auxiliar educativo y la Consejería no se lo quiere poner y lo quieren derivan a otro colegio (de un cole a otro hay 20 minutos) el cual hemos rechazado ya que tenemos todo el derecho por ley a escoger el cole al que queremos que vayan nuestros hijos", relata Carmen Suárez.

"No nos parece justo ni legal que dos hermanos no puedan ir al mismo colegio sólo porque no hay presupuesto para un auxiliar educativo. No es normal tener que llevar a dos hermanos a dos colegios distintos cuando entran a la misma hora y salen a la misma hora (¿cómo lo hago? ¿me multiplico?). Si mi hijo no tuviese síndrome de Down entraría el primero en el colegio por puntos así que nos parece algo totalmente discriminatorio", expone. Por último, recuerda que ya ha interpuesto "tres recursos a la Consejería de educación y sólo obtenemos la callada por respuesta. Sólo pedimos lo que nos corresponde por ley, escoger nosotros, los padres, el colegio al que queremos que vayan nuestros hijos y que la Consejería ponga los recursos necesarios, es su obligación", finaliza en su petición.