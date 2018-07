El Puerto Deportivo iza la bandera azul sin solucionar sus problemas con la basura

"Más que un galardón es una garantía de la calidad del agua". Con estas palabras de satisfacción se izó ayer la bandera azul en el Puerto Deportivo de Gijón, pero sin solucionar sus problemas con los restos de basura que tiñen de residuos tanto la superficie como el fondo, del que el pasado junio, por ejemplo, se retiraron cerca de 400 kilos de deshechos como plásticos, vidrios y hasta un váter, una valla e incluso una bicicleta en un solo día. Estos inconvenientes -a los que buscarán remedio en una inminente reunión entre administraciones el próximo jueves- no impidieron ayer, a pleno sol, destacar el trabajo desempeñado desde la entidad para mantener durante más de dos décadas esta distinción que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental.

"Esta bandera confirma que cumplimos los requisitos, a pesar de que muchas personas digan que no por una serie de situaciones puntuales que han ocurrido", valoró Flor Guardado, gerente del Puerto Deportivo de Gijón. "Significa que un organismo externo nos felicita y certifica nuestra labor", añadió poco antes de izar la enseña azul en compañía del concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio y de Miguel Vallina, responsable de Planificación Estratégica y Relaciones Corporativas del Puerto de Gijón. Todos ellos, además de en mostrar su satisfacción por este distintivo -el único en la ciudad este año- coincidieron en sus respectivos discursos en la necesidad de concienciar y sensibilizar tanto a los ciudadanos como a los turistas, especialmente a los gijoneses, para evitar "las guarrerías" que dejan en la zona cuando comen y beben, especialmente durante el verano, y que ha obligado a vallar las dos rampas próximas a la antigua rula para evitar el acceso a las personas.

Las vallas, instaladas ya hace una semana, suponen la primera de las medidas ideadas para evitar el dantesco escenario de vasos y botellas que colman las rampas a las horas de bajamar. "Me da mucha pena ver que el Puerto está vallado; es algo que no he visto nunca en sitios como Inglaterra, Suiza, Suecia? pero tampoco he visto nunca allí la guarrería que deja la gente en este paseo; aunque la valla sea triste, es una buena idea, más triste es que tengamos que educar a las personas que viven y vienen a Gijón", valora Flor Guardado. Vallas que tratarán de "hacerlas más bonitas que las que están puestas", añadió, por su parte, Esteban Aparicio. Pero esta medida no será la única.

El próximo jueves, tal y como demandó el grupo municipal de Ciudadanos, se celebrará una reunión entre Guardado y los responsables de la empresa Urbaser, quien tiene adjudicada la limpieza de los espacios portuarios para intentar alcanzar un acuerdo de colaboración sobre el asunto de la limpieza de las dársenas del Puerto Deportivo. "Nos alegramos que por fin el Ayuntamiento haya accedido a involucrarse en la búsqueda de una solución; las aguas de nuestro puerto no pueden seguir sucias porque no es la imagen que queremos ofrecer a los turistas", valoran desde la formación naranja.

Cuarenta sanciones

"Concienciación" fue quizás las palabra más repetida en el acto de izado de bandera. Todos los intervinientes coincidieron en la necesidad de que la ciudadanía se comprometa con el medio ambiente. "Esta bandera tiene que servir para que cuando la gente la vea piense en su responsabilidad de cuidar el medioambiente", reflexionó Flor Guardado. No obstante, la buena predisposición de la ciudadanía a veces falla, como recordó el concejal Aparicio. "La prevención medioambiental siempre se hace, pero ya ven lo que ocurrió con la hoguera de San Juan", valoró Aparicio, en referencia a las 22 toneladas de basura que pese a la campaña de reciclaje anegaron la playa de Poniente. Es por ello que al tiempo desarrollan una acción sancionadora: el fin de semana pasado la Policía Local interpuso más de 40 sanciones por la ordenanza del botellón en la zona.

El acto de ayer contó además con la presencia, entre otras personas. del Comisario de la Policía Nacional en Gijón, Dámaso Alonso; el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Javier Puerta, y del comandante de Marina de Gijón, Carlos Orueta.