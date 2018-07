Asturias invade la plaza mayor de arte y sabor

"La gente está dejando de comprar estos productos", afirma Loli Sánchez, vendedora de embutidos y otros alimentos asturianos en una de las casetas del Mercado Artesano y Ecológico de Gijón. "La mayoría estamos en la misma situación", afirma desde una plaza Mayor invadida por aromas de empanadas y quesos asturianos. Una plaza donde llueva, haga frío o caliente el sol Asturias se ofrece -a lo largo de todo el año y ahora en verano con más intensidad- a los vecinos y a los turistas a través de su artesanía y su gastronomía más popular. Pero no sólo. En este mercado también hay espacios para la cultura, para reflexionar sobre el reciclaje o para compartir proyectos de solidaridad internacional.

"Solo vendo en este tipo de mercados. Competir contra productos industriales es prácticamente imposible", lamenta Claudio Garigliano, un artesano argentino que fabrica todo tipo de objetos a partir de cristales. Su producto estrella es una botella de sidra deformada para servir como cuenco, aunque también elabora diversos abalorios como pendientes o collares. "Los que más suelen comprar son asturianos que viven fuera y les entra la nostalgia", cuenta entre risas. Su próximo objetivo consiste en elaborar sus productos con materiales reciclados, para los que ya utiliza botellas de sidra, vino o cerveza, dependiendo del color deseado.

Entre esta diversidad de productos, entre los que no faltan mieles y objetos cerámicos, también están a la venta accesorios elaborados con piel. María José Pérez fabrica cinturones, pulseras y carteras en su propio taller, y los vende en este tipo de mercados. "Normalmente, los clientes saben lo que quieren", comenta lamentando que productos similares, pero de peor calidad están disponibles a menor precio en las grandes superficies: "uno de estos cinturones te puede durar más de diez años", asegura. Para renovar su negocio, está pensando en vender sus productos en internet, donde más gente interesada podrá acceder a su compra.

Sin embargo, existen otros puestos en este Mercado donde no se venden productos. Este fin de semana tiene un hueco especial el Museo del Pueblu d´Asturies para festejar su 50º aniversario. Luis Alberto Fernández, educador de este centro, recalca su importancia. "Es uno de los museos etnográficos más relevantes de Europa y no le damos la importancia que debería tener", asegura, antes de exponer la delicada labor de conservación que es necesaria para algunos objetos. "Por ejemplo, los trajes tradicionales antiguos no se pueden exponer", recalca, y no solo por su conservación sino también por la falta de espacio en el museo, que expone menos del uno por ciento del fondo.

Además de difundir la cultura asturiana, también existen personas que, de manera altruista, realizan labores humanitarias. La asociación asturiana "Pueblo y dignidad" está luchando por el respeto a los derechos políticos en Colombia y Lola Villacob, la única colombiana que pertenece a esta organización sin ánimo de lucro, quiere dar a conocer "la labor que realiza la asociación por los derechos humanos en Colombia". Desde este puesto, donde se pueden encontrar vídeos y fotografías de la labor de la entidad, Villacob apunta que también han contribuido a "conservar los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia".

Aún hay una oportunidad de echar un vistazo y gastarse algunos euros ante el Ayuntamiento. Hoy, a las nueve de la noche, echa el cierre este Mercado Artesano y Ecológico que se asentará el próximo fin de semana en Oviedo.