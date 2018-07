Oxana, de MasterChef 6, sufre un accidente

La concursante de Masterchef 6, Oxana, está estos días pasando unos días en Gijón y recibe el cariño de los asturianos... pero también sufre percances. La aspirante a chef profesoinal que enamoró a todos sus seguidores hasta el último programa emitido por la primera cadena de TVE sufrió estos días un percance en uno de sus paseaos por las calles de Gijón. Los viandantes se sorprendieron al ver a la concursante con muestras de haber sufrido un accidente doméstico. Al verla cojear muchos le preguntaron si había sufrido la ira de Pepe (el jurado del programa). "No no, fue un accidente", señaló Oxana entre risas.



La rusa, gijonesa de adopción no dudó en pararse a hablar con cuantos se la encontraron este fin de semana por Gijón. La cocinera ha expresado en numerosas ocasiones su apego a la tierra asturiana y su deseo seguir viviendo en Gijón. El pasado fin de semana se mostró, además, muy emocionada por haber sido elegida como La figura de la semana en edición dominical de La Nueva España de Gijón.









Soy la personaje de la semana ...vau

...me siento ... Porlamenos como una princesa ??#masterchef pic.twitter.com/DD1xMTps6f — Oxana MasterChef 6 (@OxanaMChef6) 15 de julio de 2018