Aparece muerto un delfín listado adulto de dos metros en la Isla de la Tortuga

Un delfín listado de más de dos metros de longitud apareció muerto el pasado domingo en la vertiente oeste de la gijonesa Isla de la Tortuga, frente a La Providencia. Se trata, según explican los expertos, de un ejemplar adulto, que llevaba muerto alrededor de diez días. Sin embargo, no fue hasta la mañana del pasado domingo cuando se encontró varado en las costas gijonesas. El bañista que hizo el hallazgo rápidamente se puso en contacto con el servicio de emergencias para que pudieran retirarlo.

No obstante, denuncia, a última hora de la mañana de ayer el animal continuaba en el mismo lugar en el que fue encontrado, al no haber sido retirado por las autoridades. Por ello, se puso en contacto con la Coordinadora Para el Estudio de las Especies Marinas (Cepesma) para alertarles de la situación. "Es una pena que no se recoja el ejemplar para su estudio", asegura Luis Laria, presidente de Cepesma, "además, es un problema de salud pública tener un ejemplar así tirado en la costa en pleno mes de julio". No en vano, el bañista que encontró el cetáceo confirmó ayer que "huele que tira para atrás".

"El problema es de las autoridades, no es razonable lo que está pasando con los ejemplares marinos que aparecen varados", enfatizó Laria que asegura confiar en "que haya un acuerdo e impere la sensatez y la cordura", solicitando la creación de un protocolo para estos casos. No es el primer ejemplar de cetáceo que aparece muerto frente a las costas de Gijón este verano.