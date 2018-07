Denuncian nuevos casos de conjuntivitis y picores tras bañarse en San Lorenzo

Los bañistas habituales de la playa de San Lorenzo mantienen su cautela a la hora de zambullirse y denuncian haber sufrido diferentes episodios traumáticos al salir del agua. El último de ellos fue este mismo domingo y que acabó con, al menos, una persona en el centro de salud. "Soy nadadora de aguas abiertas desde hace muchísimos años y sé distinguir lo que son picaduras o alergias producidas por un alga de lo que está ocurriendo este año en el agua", relata María Jesús Montero, asidua al principal arenal gijonés durante todo el año. "No es la primera vez que me ocurre; ya antes de las primeras manchas grandes, había días que el agua parecía el río Ganges por los fuertes olores", recuerda.

El nuevo episodio de picores y conjuntivitis que vivió María Jesús Montero ocurrió este pasado domingo. Como hace habitualmente partió desde la rampla -escalera 2- en compañía de otros dos compañeros. "Al llegar a la altura del canal -el espacio comprendido entre las boyas roja y verde próxima al Piles- otra nadadora nos alertó de una gran mancha y un fuerte olor y optamos por dar la vuelta", explica. Poco antes de salir del agua ya comenzaron a notar picores, por lo que acudieron rápidamente a las duchas de agua dulce. "Me di dos duchas porque los picores seguían, la otra nadadora que nos había avisado también se quejaba de lo mismo", relata.

Al llegar a casa los problemas de escozor se mantuvieron. Ni las duchas, ni una crema de aloe vera, ni gotas en los ojos sirvieron para paliar los efectos y optó por ir al médico. "Me dijo que no era la primera, ni mucho menos, en pasar por allí; pero no tengo ningún papel que demuestre que los picores y la conjuntivitis fueron por bañarme allí; pero no pudo ser otra cosa", lamenta María Jesús Montero que, de otra forma, "ya hubiese presentado una denuncia".

Las críticas incluyen la falta de información. "Si nos dicen que no nos podemos bañar no lo hacemos, pero que no me engañen con una bandera verde", apunta. "Desde la orilla se ve muy bien la playa y de eso se aprovechan, pero yo paso más de dos horas en el agua por toda la playa, no me baño cinco minutos en una esquina; es un tema de salud", confirma.

Coordinadora Ecologista

Por su parte, la Coordinadora Ecologista de Asturias denunció ante la Consejería de Medio Ambiente del Principado y la policía ambiental del Ayuntamiento de Gijón la aparición de otra mancha en las aguas de la bahía, en la desembocadura del río Piles, en la tarde de ayer. "Les pedimos que investiguen y nos informen del desarrollo de esta denuncia", dijo el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo.