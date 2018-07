Dimite la concejala Verónica Rodríguez ante la posición de Podemos sobre la moción de censura en Gijón

La edil de Xixón sí Puede Verónica Rodríguez ha presentado esta mañana su dimisión como concejala por al considerar insostenible la situación que se ha dado respecto a la fallida moción de censura negociada por Xixón sí Puede, PSOE e IU. En primer término, Verónica Rodríguez junto a Rafael Velasco, David Alonso y Mario Suárez del Fueyo, durante la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos celebrada en la tarde de ayer.

El Consejo Ciudadano de Podemos rechazó ayer por mayoría la propuesta formulada por el sector que encabeza Verónica Rodríguez para intentar reavivar las negociaciones para desbancar a Carmen Moriyón de la Alcaldía de Gijón. La propuesta pasaba por plantear una consulta ciudadana a los inscritos de Podemos de Gijón, en la que éstos se pronunciaran sobre la posibilidad de que Xixón sí Puede asumiera conceder la Alcaldía a un concejal socialista siempre que el PSOE renunciara a su vez a que ese cargo fuera para su actual portavoz municipal, José María Pérez López, quien suscita amplio rechazo entre todos los sectores de Podemos en Gijón.

En primer término, de espaldas, Verónica Rodríguez junto a otros asistentes a la asamblea de Podemos del 3 de julio. Al fondo, en la mesa, Mario Suárez del Fueyo. | Juan Plaza

La moción de censura fue debatida en una asamblea de Podemos Gijón el pasado 3 de julio, un día antes de la reunión a tres bandas entre Xixón sí Puede, PSOE e IU para intentar buscar un acuerdo que encalló por las discrepancias programáticas y sobre quién debería ocupar la alcaldía. El PSOE quería a José María Pérez, Xixón sí Puede planteaba que fuera el líder de IU, Aurelio Martín o alguien de IU o Podemos y Aurelio Martín rechazó ser el alcalde. Lo que no hubo fue consulta ciudadana sobre la moción, algo que se había planteado recurrentemente durante las primarias de Podemos en Gijón.

La dimisión se produce antes del pleno en el que se va a votar el Plan Económico y Financiero elaborado por el gobierno local de Foro Asturias, en el que Xixón sí Puede se va a posicionar en contra.

Verónica Rodríguez confirmó a este diario que había presentado su dimisión, limitándose a añadir que "la situación es insostenible con la moción de censura" y considerando que "no se ha sabido construir una alternativa al gobierno de Foro Asturias y ahora se cierra la posibilidad de consultar a la militancia" y de seguir ella tendría que defender en la institución una posición en la que no cree, algo con lo que "no estoy cómoda".

Las discrepancias entre Verónica Rodríguez y el resto del grupo municipal de Xixón sí Puede vienen de atrás. La edil ya se había ausentado de una votación plenaria para no respaldar el apoyo a una modificación del presupuesto municipal prorrogado, como hicieron el resto de compañeros de su grupo político. Aquel fue el primer aviso de las disensiones internas.

Luego, Verónica Rodríguez encabezó la candidatura alternativa a Mario Suárez del Fueyo en las primarias de Podemos, candidatura que planteaba un papel más activo de la asamblea de inscritos de Podemos e incompatibilizar el cargo de portavoz municipal con el de secretario general de Podemos en Gijón. La concejala perdió en las primarias ante Suárez del Fueyo, pero por un estrecho margen, ya que obtuvo un respaldo del 45,23% de los inscritos que votaron en las primarias, por un 54,77% del reelegido secretario general.