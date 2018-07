Dimite una edil podemista por el fracaso de la moción de censura contra Moriyón

El rechazo de la dirección de Podemos de Gijón a consultar a los inscritos del partido, sobre una propuesta para reactivar las negociaciones para una moción de censura contra el gobierno local de Carmen Moriyón, ha provocado la dimisión de la concejala de Xixón Sí Puede Verónica Rodríguez entre críticas hacia el grupo municipal y hacia la dirección de Podemos por la fallida moción de censura, por repetir "viejos clichés de la política que veníamos a cambiar", por la "falta de entendimiento" con IU y atribuyendo falta de democracia interna y de transparencia en Xixón sí Puede (candidatura de unidad popular integrada por Podemos y Equo). La exedil, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos de Gijón, también informó a los restantes miembros que ponía a disposición su cargo en ese órgano.

Las diferencias entre la exedil y el resto del grupo municipal de Xixón sí Puede eran material explosivo desde hace tiempo, como quedó patente cuando la edil se ausentó del pleno municipal el pasado mes de abril para no apoyar al gobierno local de Foro Asturias en una modificación de los presupuestos municipales. La espoleta que ha hecho saltar el polvorín fue la negativa del bloque mayoritario del Consejo Ciudadano de Podemos de Gijón a plantear una consulta a los inscritos sobre la posibilidad de que Xixón sí Puede asumiera conceder la Alcaldía a un concejal socialista siempre que el PSOE renunciara a su vez a que ese cargo fuera para su actual portavoz municipal, José María Pérez. Ese fue el planteamiento que el pasado lunes hicieron los críticos en la reunión del Consejo Ciudadano y que sólo fue respaldado por los 6 miembros de ese sector, minoría en un órgano de 21 personas. El bloque oficial optó por dar por aparcado el intento de moción ante las discrepancias entre Xixón sí Puede, PSOE e IU sobre el candidato a la Alcaldía y el programa, y centrarse en las elecciones municipales de 2019.

Verónica Rodríguez defiende que la posición de Podemos sobre la moción de censura debe recaer en última instancia en los inscritos y que la decisión última debería emanar de la asamblea de Xixón sí Puede. El bloque oficial de Podemos opina que la consulta a las bases ya se hizo en la asamblea de Podemos del pasado día 3, en la que se aprobó que se sólo se apoyaría una moción si la encabezaba un candidato de Unidos Podemos. Rodríguez sostiene que "esta votación fue ilegítima", porque no se informó a los asistentes de que IU ya se había posicionado en contra, porque no se controló que todos los que votaron en la asamblea fueran inscritos de Podemos y porque Suárez del Fueyo señaló a los asistentes que "era una votación consultiva", no un mandato.

"Lamentablemente las respuestas que se están dando priorizan cuestiones partidarias y partidistas a las necesidades de la mayoría social de esta ciudad. La nueva política no vino para dar respuestas en clave de lógicas partidarias sino en clave popular y en este momento avanzar en la moción de censura es una necesidad imperiosa para la mayoría social de nuestra ciudad. Llegar a 2019 con la propuesta de Plan Económico Financiero de Foro es comprometer los avances sociales para los próximos años y encorsetar las políticas económicas para un largo periodo", señaló la exedil, quien considera que una moción de censura no implantaría un gobierno de cambio en Gijón pero sí "un mero gobierno de emergencia" para sacar a Gijón de la "parálisis" en que tiene a la ciudad Foro Asturias.

La líder del sector crítico de Podemos apunta que "siento que hemos sido incapaces de levantar una alternativa municipalista que significara un cambio en la forma de hacer política, que implicara la participación activa de la ciudadanía en las políticas municipales y que ayudara a romper relaciones clientelares abriendo las puertas del Ayuntamiento a su gente de manera transparente. Lejos de esto hemos repetido viejos clichés de la política que veníamos a cambiar, este es un fracaso del que yo también me siento responsable, y es por ello, que ante la imposibilidad de modificarlo y ante la impotencia e incoherencia que para mí supone votar contra un Plan Económico que comprometerá a la ciudad para los próximos años, a la vez que no somos capaces de levantar una alternativa, he decidido entregar mi acta de concejala antes de la votación" que tendrá lugar en el pleno municipal de hoy, en el que el Plan Económico y Financiero que va a presentar el gobierno local de Foro Asturias va a ser rechazado con los votos en contra de los tres grupos municipales de izquierdas, que suman mayoría en el pleno.

Aunque se mostró muy crítica con la actitud de su grupo municipal y de Podemos, la exedil extendió a PSOE e IU los reproches sobre la falta de entendimiento para alcanzar un acuerdo para desalojar a Foro Asturias de la Alcaldía y presentar así un plan financiero distinto: "La responsabilidad de la falta de esta alternativa recae sobre las espaldas de todos los partidos implicados, sin excepción, y es especialmente decepcionante la falta de entendimiento entre IU y XsP dejando huérfanos de alternativa a una parte fundamental de las capas populares, pero cada cual habrá de hacer el balance en su propia casa. Siento si esta decisión perjudica en algo al proyecto de Podemos, opción que defiendo desde su creación. Fui fundadora de esta organización y me he dejado la piel por levantar una alternativa popular de transformación, pero no puedo compartir ni defender desde un papel institucional los derroteros que se han emprendido desde Podemos en esta ciudad", apunta la exedil.

Verónica Rodríguez señaló que "las continuas y profundas desavenencias con el grupo municipal han hecho insostenible mi continuidad en el mismo" y recapituló entre las discrepancias "la situación antirreglamentaria que se produce en Xixón sí Puede con una ausencia total de reuniones de los órganos democráticos" que motivaron la renuncia en abril de los cuatro representantes de la asamblea en la Comisión Coordinadora de Xixón sí Puede y que también motivaron las reiteradas peticiones de una asamblea deun partido que se ha convertido en "un nombre para un grupo de seis concejales, pero no es, si alguna vez lo fue, un espacio de confluencia ni una Candidatura de Unidad Popular".

La exedil también recordó que en julio de 2017 un grupo de militantes elaboró el manifiesto "Por un gobierno a la altura de su gente" en el que pedían dar pasos hacia la confluencia con IU "planteando una moción de censura encabezada por nuestros compañeros de coalición" y que el anterior Consejo Ciudadano "no quiso abrir ese debate". El Consejo se reúne hoy de urgencia para valorar la puesta a disposición de su cargo realizada ayer por Verónica Rodríguez tras dimitir como concejala.