El emocionante vídeo con el que una parroquia de Gijón defiende sus fiestas y la sidra

En los últimos meses mucho se ha hablado del peligro que corren por toda Asturias las fiestas de prao. Las celebraciones tradicionales de la región no logran ganar adeptos y los que se acercan a los festejos lo hacen, en no pocas ocasiones, para hacer "botellón". Es precisamente ese habito de consumo de alcohol entre los jóvenes lo que, según los organizadores de las romerías más tradicionales de Asturias, puede acabar dando la puntilla a los festejos: sus beneficios están ya muy mermados con respecto a los gastos que tienen que afrontar (ahora pagan hasta seguridad, seguros y derechos de autor) y si encima no sacan nada en la barraca para muchos es la ruina.

Por eso algunas asociaciones de vecinos han decidido actuar. La de Granda, en Gijón, decidió hace días grabar un vídeo en el que participan varios niños y adultos del concejo y en el que se ve a varias generaciones colaborando para desterrar el "botellón" y, entre todos, construir unas fiestas de las que disfrutar. El vídeo dura apenas dos minutos y es más que emocionante. En las imágenes (que puedes ver junto a estas líneas) se puede ver como todos colaboran para un bien común: lograr que las fiestas se celebren.