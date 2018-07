La original forma de un hostelero de Gijón de pedir paciencia con la lluvia a los turistas

No parece que estemos teniendo el mejor verano en lo meteorológico. Por eso muchos hosteleros tiran de ingenio para pedir "perdón" por las inclemencias meteorológicas a sus clientes. Es el caso del dueño de una sidrería situada en pleno centro de Gijón, a escasos metros de la Plaza Mayor y en un lugar de paso obligado para los visitantes.

"Señores turistas: no nos abandonen, no se marchen de Gijón, tengan fe, que nunca llovió que no escampara", pide el empresario local que en su día ya fue noticia hace varios meses por otro cartel colgado en su sidrería. En aquella ocasión era uno en el que decía que en su local no se escanciaba la sidra.