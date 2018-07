El mendigo de Gijón que lloraba la muerte de su perro ya tiene nuevo compañero: "Jaki"

Al drama de pedir en la calle, el mendigo Manuel Alvis (habitual de la calle Covadonga) tuvo que sumar hace unos días a sus penas la muerte de su perro "Lucas", con problemas de corazón, tras trece años juntos. Tal fue el vacío experimentado que en lugar de limosna escribió un cartel implorando que "si alguien tiene un perro pequeño y tranquilo que no pueda cuidar me gustaría que me lo diera". Una vecina compartió su historia en redes sociales y al momento hubo un aluvión de ideas. Una de ellas, la de su amiga Judith Nacher, se convirtió ayer en realidad: Alvis tiene un nuevo "mejor amigo".

"'Jaki' es ahora mi familia y vamos a cuidar el uno del otro", confesó emocionado Manuel Alvis, de origen portugués, mientras sostenía entre sus brazos a su nueva mascota, una mezcla de Beagle de ocho años y que vivía en el abergue canino de Mieres. "Voy a darle todo mi cariño", aseguró este mendigo que todavía guarda pelos, las cenizas y una foto de su anterior compañero. "'Lucas' estaba enamorado de mí y yo de él", solloza al recordarle.