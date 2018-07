Indemnizan con 17.000 euros a una pareja por cobro excesivo del IBI

El Ayuntamiento de Gijón ha sido condenado a pagar, en concepto de responsabilidad patrimonial, más de 17.000 euros a una pareja, por un cobro del excesivo del IBI desde 2009 a 2015. Los afectados son propietarios de varias parcelas urbanizables repartidas por diferentes parroquias rurales del municipio y se vieron afectadas por las reiteradas paralizaciones del Plan General de Ordenación (PGO).

Los afectados poseen parcelas de suelo urbanizable en Benueces y Granda por los PGO aprobados en 2005 y en 2011, ambos paralizados por la Justicia. La invalidez de Plan General, asegura la demanda, motivó la exigencia de indemniación por todos los gastos derivados del desarrollo urbanístico que tuvieron que realizar y que, tras esos varapalos judiciales, fueron en balde. Entre otras cuestiones por las que reclaman, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sí les da la razón en cuanto a que las liquidaciones del IBI practicadas según al valor catastral que no se correspondían con la realidad del inmueble.

La sentencia asegura que "no habiendo obtenido el demante benificio urbanístico ni fiscal, ni contraprestación por tal pago de impuesto, queda claro que de no procederse al resarcimiento con la devolución del importe abonado se produciría no solo un enriquecimiento injusto, sino un emprobrecimiento injusto". Es por ello que serán indemnizados con 17.178,42 euros, lo pagado en concepto de IBI entre 2009 y 2015.