Alertan del riesgo de que la falta de ayudas al alquiler eleve los casos de desahucios en Gijón

Estefanía Puente, edil de Xixón Sí Puede, alertó ayer del grave riesgo de un incremento de los desahucios en Gijón causado por la falta de recursos de la Empresa Municipal de la Vivienda para hacer frente a sus programas de ayudas directas a las familias, fundamentalmente al de ayudas al alquiler. Ahora mismo ya están pagados o comprometidos 4 de los 4,2 millones presupuestados en ayudas para este año.

Si no se le dota de más recursos Emvisa estima cerrar el ejercicio con un déficit de 400.000 euros y sin poder conceder ayudas nuevas. La opción de darle más dinero se complica por el plan de ajustes que tiene que acometer Foro tras el incumplimiento de la regla de gasto de 2017.

Sobre la situación económica de Emvisa se hablará el lunes en una junta extraordinaria forzada desde la oposición pero a XSP no le basta. Por ello ha solicitado la comparecencia ante el Pleno de la presidenta de la entidad, la forista Eva Illán. "Que nos explique que van a hacer con las ayudas, porque hasta ahora no hicieron nada más que presentar los números, y qué planes tienen para la Empresa de la Vivienda en su conjunto. Su única ocurrencia es recortar y no caben recortes", sentenció la concejala de la formación morada.

Puente denuncia una mala planificación económica, suma de retrasos en las tramitaciones y falta de coordinación con el Principado para favorecer incrementar los recursos en ayudas a gijoneses. Todos elementos achacables a una "pésima gestión. Hay un problema grave y no solamente presupuestario, sino de que la presidencia y la gerencia (cargos que ocupan Eva Illán y Elena Sevilla) han quedado esperando a verlas venir. Solo cabe invertir el presupuesto que sea necesario para garantizar que se pueda pagar lo comprometido y dar nuevas ayudas", remarca Puente. Incapacidad, pasotismo e insensibilidad fueron los calificativos de la edil para los gestores foristas de la Empresa de Vivienda.