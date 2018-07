Miles de almas a coro con Operación Triunfo con homenaje a Asturias incluido

Había expectación. Desde hace días había quién incluso dormía con una tienda de campaña a las puertas del recinto del parque Hermanos Castro. Y los triunfitos no decepcionan. El concierto de Operación Triunfo congregó hoy a miles de fans en un directo organizado en Gijón dentro de la gira que los participantes en el concurso de Televisión Española están haciendo por toda España y que en la villa de Jovellanos les traía como única visita en Asturias de la mano del festival Gijón Life que también acogió otras grandes giras como la de Pablo Alborán.

Después de una primera interpretación grupal el primero en salir a escena fue Riqui. "Soy medio asturiano" confesó el joven asegurando que sus padres vivieron su primer año de casados en Avilés. El triunfito se arrancó incluso a cantar (un trozo) del himno de Asturias.

El concierto de hoy en Gijón era especial, sobre todo para dos de las cantantes: Aitana y Ana Guerra iban a presentar sus dos canciones en solitario: "Ni la hora" y "Teléfono", sus primeras creaciones. Pero hubo "vivas" para todos, en especial, como no podía ser de otra manera para la pareja que representó a España en Eurovisión, Amaia y Alfred.

Antes de que se abrieran las puertas, no obstante, no todo fue de color de rosa. Hubo varias quejas a la organización. Primero por la avalancha de jóvenes que se acercó a la puerta durante los ensayos y que hizo que se rompieran todas las colas de gente que llevaba horas esperando y luego por la decisión de los organizadores de asignar los asientos en las gradas según iban llegando los asistentes, a los que no dejaban escoger sitio