La Feria de Muestras se inaugura este viernes con más de 2.000 expositores

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño, acompañado por el director del recinto ferial Luis Adaro, Álvaro Muñiz presentó esta mañana la 62 edición de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) que se inaugura el próximo viernes y que fue calificada como "un éxito de comercialización" con todos sus espacios ocupados por 600 unidades de exposición, que representan a 2.000 firmas comerciales. Baragaño apuntó que el índice de repetición de expositores, los que ya estuvieron en el certamen el año pasado, es del 90%. La inauguración del certamen, el próximo viernes a las seis de la tarde en el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón, contará con la presencia de un ministro, según han confirmado desde el Gobierno central a la Cámara de Comercio, si bien aún está por concretar quién será.

Aunque la inauguración tendrá lugar el viernes, la Feria no abrirá sus puertas al público hasta el sábado. El certamen se desarrollará entre ese día, 4 de agosto y el próximo 19 de agosto en horario de once de la mañana a diez de la noche. El coste de las entradas al recinto ferial se mantiene respecto al año pasado, siendo de 4 euros para adultos y 1,20 euros para menores de 12 años. Los menores de 3 años no pagan entrada. La Cámara de Comercio ha establecido una bonificación para quienes acudan a visitar la Feria en horario de mañana. Así, el acceso al recinto ferial antes de las dos de la tarde de lunes a viernes costarás 1 euro para los menores de 12 años y 3 euros para el resto.

Entre las novedades de la edición de este año, la Feria Internacional de Muestras de Asturias incluye actos conmemorativos del 50 aniversario del Museo Pueblo de Asturias promovido en su día por la Cámara de Comercio y por el Ayuntamiento de Gijón; sendos días dedicados al sector del mueble y a la moto y una jornada dedicada a la vivienda, en la que se presentará el observatorio inmobiliario.

Baragaño y Álvaro Muñiz estuvieron acompañados en la presentación de esta mañana por el autor del cartel de esta edición, el artista gijonés Miguel Álvarez "Ponticu".