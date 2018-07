Vecinos y ecologistas exigen más análisis del agua de la playa, con muestras diarias

Las plataformas ecologistas de Gijón tienen "muchísimas dudas" de los datos de la calidad de las aguas de baño que periódicamente publica el Ayuntamiento. Por ello, y para evitar esas suspicacias, ecologistas y vecinos exigen al Consistorio "intensificar la toma de muestras en la bahía de San Lorenzo y otras zonas del litoral gijonés, pasando de una toma semanal a una diaria durante la temporada estival", en palabras de Adrián Arias, presidente de la federación vecinal.

Así lo harán saber en el consejo sectorial de Medio Ambiente que se celebra esta tarde. Una reunión que tratará, de forma monográfica, sobre la calidad de las aguas y el saneamiento del concejo. Los ecologistas entienden que la toma de muestras en Gijón es más asidua que en el resto del Principado -semanalmente y no de forma quincenal- pero que "no es suficiente".

Por ello, exigen que durante el verano "se haga de forma diaria y en zonas aleatorias y diferentes lugares del concejo, no siempre en los mismos", con el fin de que "los análisis puedan ser muchísimo mejores y más esclarecedores".

No quedan ahí sus peticiones. También solicitan al Consistorio que se realice "una analítica completa, no solo con las actuales bacterias que se estudian" y que la calificación oficial de las aguas "no se quede únicamente en términos como excelentes, buenas o insuficientes ya que no indica para nada el estado real de las aguas".

Para los ecologistas, "la sensación que tienen muchos vecinos y turistas es que la calidad de las aguas ha empeorado, la percepción que tienen es que hay un problema con las aguas de Gijón". Así, piden igualmente la puesta en marcha de "un sistema accesible, público y eficaz para conocer el estado de las aguas".

Las plataformas anticontaminación llevan al consejo de esta tarde una gran variedad de medidas. Todo, tras "más de dos meses de espera" y con la intención de que el consejo "sirva para solucionar los problemas que tiene la ciudad, principalmente con las aguas. Si no, planteamos la posibilidad de solicitar a la Fiscalía de Medio Ambiente una investigación sobre el saneamiento y el estado de las aguas de Gijón", enfatizaron.

Otra de las peticiones de mayor calado es la "revisión completa de todas aquellas licencias, autorizaciones y protocolos que estén en vigor para las instalaciones que por su actividad puedan tener efectos negativos o perniciosos en la salud de las personas o que puedan dañar el medio ambiente", más aún después de descubrirse que el matadero municipal lleva dos décadas sin licencia de apertura ni depuración de sus aguas, "algo que puede estar ocurriendo en otros lugares", advierten.

También solicitan el refuerzo de la actividad de la unidad de vigilancia ambiental de la policía local y publicación de sus actuaciones realizadas, de manera semanal ya que "tenemos serias dudas, desde que se puso en marcha, de la realidad de los expedientes de actuación y propuestas de sanción que se están realizando".

Además, pedirán la realización de un estudio y análisis de la realidad del sistema de saneamiento y alcantarillado del concejo y de las consecuencias del saneamiento unitario de la ciudad en el que aguas residuales y pluviales van por el mismo canal.

Por otro lado, exigen que se celebre, cada dos meses un consejo sectorial de Medio Ambiente que traten de manera pormenorizada la situación de la calidad del aire, de los suelos, las aguas y los efectos contaminantes presentes en el concejo y la presencia de dos personas de los colectivos en la comisión de seguimiento de la calidad de las aguas de la ciudad.