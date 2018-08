Moriyón atribuye las recientes manchas en el litoral a "algas en descomposición"

La calidad de las aguas en las playas gijonesas es apta para el baño a pesar de las manchas que durante estos días aparecen en la superficie. Así lo defendieron ayer la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón y la directora de la agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias, Rosa Urdiales, en una tensa reunión del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, de las que ni el colectivo vecinal ni los grupos ambientalistas salieron convencidos, y en la que por momentos el debate resultó muy encendido. No fueron suficientes los análisis aportados por Principado y Ayuntamiento que califican de "excelente" el agua de sendas muestras tomadas en la playa este lunes.

Las manchas se deben al aumento de la temperatura del agua y la putrefacción de las algas, según defendió la Alcaldesa. Moriyón recalcó tras la reunión que las espumas generadas en este proceso no representan ningún riesgo para la salud humana y que el fenómeno es bien distinto a lo acontecido el 26 de mayo y el 10 y 11 de junio, cuando debido a lluvias torrenciales se abrieron los aliviaderos de los colectores -que recogen tanto las aguas residuales como las pluviales- vertiendo al río Piles y de ahí a la playa de San Lorenzo, que tuvo que ser cerrada al baño por las elevadas concentraciones de bacterias e-coli y enterococos intestinales.

Ahora "la mancha existe, se ve y preocupa, pero no salen e-colis ni enterococos, que es lo que acarrearía problemas de salud", recalcó la Alcaldesa, quien indicó que tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Sanidad tomaron muestras el pasado lunes en las playas gijonesas, analizadas en dos laboratorios distintos y con resultados coincidentes: una calidad del agua excelente. No se tomaron muestras de las manchas, si bien Moriyón recordó que eso sí se hizo en septiembre de 2016, cuando ya había aparecido este fenómeno y se temía que estuviera relacionado con la rotura del emisario de Peñarrubia. El resultado de aquel análisis es que la espuma procedía también de algas en descomposición.

Los recelos de los representantes vecinales les llevaron a pedir que se ampliaran los puntos de muestreo y que se tomaran muestras a diario. Lo único que consiguieron de la administración fue el compromiso del Ayuntamiento de ampliar el periodo de toma de muestras, que actualmente se hace sólo durante la temporada de baños, del 18 de junio al 5 se septiembre, y que pasará a hacerse probablemente desde el inicio de mayo hasta concluir septiembre, señaló la Alcaldesa. Los análisis que hace el Ayuntamiento son semanales, cuando la exigencia legal es que sean quincenales.

Rosa Urdiales señaló que no es necesario cambiar el protocolo de análisis de la calidad de las aguas de baño "porque los resultados de todas las analíticas que se están realizando durante toda la temporada de baños están mostrando una calidad de agua excelente", añadiendo respecto a las suspicacias vecinales que "todas las muestras recogidas durante la temporada de baños confirman que la calidad del agua en la playa de Gijón es excelente. Si hay personas que no creen en esos resultados, yo no puedo decir nada más que la realidad es ésa". Urdiales recalcó que tanto los laboratorios a los que envían sus muestras el Principado como el Ayuntamiento están acreditados y "siguen los estándares metodológicos que se establecen en la administración".

Además, la representante de la Consejería de Sanidad recordó que los resultados de los análisis en los últimos cuatro años en la playa gijonesa "muestran la realidad del agua de la playa de Gijón", que es de buena calidad. Respecto a las peticiones vecinales de ampliar los puntos de muestreo y las fechas dijo que "no tiene ningún sentido, es como si pretendiéramos que todos los alimentos que consumimos fueran analizados previamente antes de comerlos".

Moriyón por su parte recordó que las competencias en la materia son de la Consejería de Sanidad aunque sea el Ayuntamiento quien haga los análisis en Gijón en virtud de un convenio de los años 90. La Alcaldesa recalcó que "los datos son los que son, los análisis son los que son" y quiso dejar claro que "el agua es apta para el baño".

Añadió además que el Ayuntamiento está siendo transparente en lo que respecta a la calidad de las aguas de baño y recordó al respecto los episodios de finales de mayo y principios de junio que se habían debido a que "el sistema había aliviado, y se reconoció", llegando a cerrar la playa al baño en dos ocasiones, pero que "todos estos días de atrás, donde hubo estas manchas, el sistema no ha aliviado".

Pese a los argumentos esgrimidos ayer en la tensa reunión del consejo sectorial, Moriyón recalcó que "no vamos a bajar la guardia en esa vigilancia ", insistiendo en que el origen de las manchas se debe a la putrefacción del alga roja lo que "no tiene un riesgo aparente para la salud. Lo que aquí se vigila es la presencia de enterococos y e-colis", matizó.