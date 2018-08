Los afectados de iDental dan "un mes" a Sanidad para la entrega de historiales

El escándalo de iDental servirá para que Asturias y el resto de comunidades afectadas "tengan mayor celo en la vigilancia" y eviten nuevas estafas. Así lo aseguró a LA NUEVA ESPAÑA la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que mostró en Gijón el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a los afectados de la región: "Estamos de su lado para que los responsables paguen las consecuencias". La plataforma de damnificados, encabezada por Javier Quiroga, agradece el gesto de la Ministra a las pocas horas de que la sede gijonesa fuese registrada por orden judicial. Inspectores de la consejería de Sanidad se llevaron de la clínica de Tremañes 297 cajas con historiales clínicos de los pacientes. Los afectados, más de 700, dan al Principado un mes para que revise y entregue los documentos. "No se luchó tanto para que los dejen en un cuarto", protestan.

Según detalló el viernes el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, los archivos incautados fueron trasladados en tres furgonetas a un inmueble de la Administración regional, "donde se guardan otros historiales clínicos del servicio de Salud". Los damnificados temen que en pleno período vacacional, la documentación tarde en analizarse. "Esto tiene que solucionarse en septiembre. Que se pongan a trabajar o contraten a más gente", clama Javier Quiroga, portavoz de la plataforma de afectados. En otras comunidades autónomas ya se han puesto manos a la obra: el Gobierno de Madrid y el Colegio de Odontólogos de la región ha suscrito un protocolo para digitalizar los historiales y entregarlos a los pacientes el mes que viene.

Los clientes asturianos de iDental presionarán al Principado con una manifestación el próximo lunes día 13 con salida de los Juzgados de Gijón y llegada al Ayuntamiento. Dependen de los documentos para presentar una denuncia colectiva civil, que ya preparan al menos 300 personas, así como para culminar sus tratamientos. Voluntarios del Colegio Oficial de Odontólogos valorarán los casos de forma gratuita, sin embargo, los peritajes tendrán que costearlos, de momento, los propios afectados.

El registro del viernes se hizo de forma paralela en otras dieciocho clínicas low cost de iDental en España por orden del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. A los delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública, el magistrado José de la Mata suma otro más: el blanqueo de capitales. La operación por tanto no tuvo como objetivo sólo confiscar historiales clínicos, sino también recabar pruebas que demuestren la presunta macroestafa.

Según las primeras investigaciones, el grupo empresarial utilizaba técnicas de marketing "muy agresivas" para captar a los pacientes. De hecho, la mayoría de los damnificados son personas con pocos recursos que suscribieron créditos bancarios para pagar unos tratamientos bucodentales que nunca llegaron. El modus operandi de los administradores de iDental era dilatar en el tiempo o incluso anular las citas con los clientes. Así lo relata la gijonesa Conchita Fernández: "Me decían siempre que mis dientes estaban en el laboratorio, pero nunca llegaban. Por dos veces me dijeron que habían perdido mi dentadura". Fernández acabó con infecciones y un tumor en la boca por culpa de tanta espera: en octubre se cumplirán dos años.

La Ministra de Sanidad, Carmen Montón, que saludó el viernes a un grupo de afectados concentrados a las puertas del recinto ferial Luis Adaro de Gijón, asegura a este periódico estar "preocupada" por el escándalo de iDental. "Yo creo que esto va a hacer que las comunidades tengan mayor celo en la vigilancia. Ahora estamos en una estrecha colaboración con los gobiernos autonómicos. Ya se ha hecho la primera parte, que es recabar toda la información de los afectados y se ha llevado a la Fiscalía General del Estado para que estudie si hay delito penal y los responsables paguen las consecuencias", manifestó.

Otras posibles estafas

Sin embargo, los pacientes asturianos alertan de que en la calle están funcionando clínicas dentales low cost que "serán los próximos iDental". Y así lo avisan también los propios profesionales. "Dentix acumula decenas de denuncias y la Fiscalía no hace más que archivarlas. Lo mismo pasó con iDental...", se queja Javier Quiroga. Por eso, los pacientes rechazan la solución de la Consejería de derivarles a otras cadenas de bajo coste –en su mayoría son Dentix y Laserdental–. Por si fuera poco, el final de los tratamientos tiene sobrecostes. "El Principado nos prometió que iba a ser a coste cero y no está siendo así. Nos están diciendo que los implantes están mal puestos o que los materiales que tenemos no son de calidad, por lo que tenemos que pagar más aún", denuncian. En este sentido, los damnificados siguen reclamando al Gobierno regional una partida de 2,7 millones de euros para costear el final de sus tratamientos. "Son responsables de lo que pasó por no hacer controles", insiste Quiroga, que también culpa de lo sucedido al Ayuntamiento de Gijón por conceder la licencia de actividad de la clínica.

La cadena empezó a cerrar clocales en España en octubre sin previo aviso. Los trabajadores prácticamente salieron corriendo del centro de Tremañes, ubicado en la avenida de los Campones. Los agentes encontraron, durante el registro, hasta chaquetas en su interior