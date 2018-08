El niño punky vuelve a ser icono del Tsunami: se llama Illán y tiene 7 años

El cansancio acumulado no se hizo notar ayer en la última jornada del Tsunami, el festival gijonés que trajo este año a la ciudad un fin de semana de lo más punk. Pese a que muchos entraron ayer al recinto de la Laboral con una primera sensación de molestia –hubo cambios a última hora en el horario de salida de las bandas más esperadas– a la mayoría sólo le importaba una cosa: ver a "Bad Religion".

Junto al grupo estadounidense, el que volvió a acaparar también todas las miradas fue Illán Suárez, el pequeño de siete años que ya había lucido en el festival el año pasado una inconfundible cresta de picos. El "niño punky" que se hizo famoso con su foto sacando una doble peineta. "Había salido en grande en el periódico y vimos que esta semana también. Nos pasa bastante; suele llamar la atención de la gente. Marky Ramone, de hecho, le regaló una de sus baquetas", explicó un orgulloso Manuel, su padre. El niño deambulaba ayer por el patio central en plena actuación de "The Vintage Caravan" –el primer grupo que actuó en el turno de tarde– en compañía de Pelayo, su hermano mayor, y de su madre, Sonia Solís. La familia reside en Corvera y la vena punk, aunque compartida por todos, viene de la genética paterna. "Illán empezó a interesarse por el género porque es lo que yo siempre puse en casa. Lo que pasa es que él ahora tiene sus propios gustos y del cartel del Tsunami nos encantó Ramone y nos gusta "Bad Religion", pero en realidad sus gustos son un poco más duros. Su grupo favorito se llama ´The Casualties´ y son mucho más fuertes", apuntó el progenitor. "El guitarrista de ese grupo lleva cresta y es un poco el que Illán tiene como referente. Ahora está aprendiendo a tocar la guitarra por él y, al principio, llevaba también por él su cresta", añadió. Aunque lo cierto es que Illán le sobra estilo propio sin necesidad de imitar a nadie. Ayer, llevaba un cinturón de balas, una cadena con candado como collar, una pulsera de pinchos metálicos y un pendiente en el lóbulo izquierdo. "Él es así. La cresta la lleva también al colegio, aunque a veces se agobia porque sus amigos se la quieren tocar y últimamente a veces nos pide que no se la pongamos. Pero no se viste así para llamar la atención en conciertos: Illán es lo que veis", aclaró Manuel.

El Tsunami llama también la atención de los "foriatos". Es el caso de Ernest Pallares, de Barcelona, y de su amiga sevillana Patricia Femenías. La pareja no había estado nunca en Gijón y, además de disfrutar del ambiente en la Laboral, ha tenido también tiempo para ver los conciertos de anteayer en Cimadevilla y los de ayer en la Plaza Mayor. "No esperábamos tanta actividad. Nos sorprendió lo bien organizado que está por eso de separar tanto las zonas. El rollo que hay en Cimadevilla es maravilloso y luego, dentro de la Laboral, la zona de comida está separada del ruido y el escenario pequeño tiene una decoración muy currada", resumió Femenías.

De Toledo se escapó Aitor Tejero y cuatro de sus amigos. Pese a que se mostraron "impacientes" por ver a "Bad Religion", todo el grupo confesó que en la jornada del viernes el público le había parecido un poco "soso". Tampoco se mostraron muy contentos con los cambios de horarios de última hora que, según explicó el equipo de organización, se debió a que los miembros de "Lagwagon" perdieron su vuelo, por lo que toda la parrilla de grupos adelantó un poco su actuación para que la banda pudiese actuar la última. Muchos usuarios en redes sociales lamentaron también este cambio porque, según explicaron, muchos habían preparado sus viajes para ver a "The Hives", que finalmente tocó a las 22.30 horas, un poco antes de lo previsto. Pasaron también por el escenario "Niña Coyote eta Chico Tornado" y "Millencolin".