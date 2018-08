"En dos años pasé por 20 dentistas distintos", asegura la primera denunciante de iDental

Más de veinte dentistas, "todos jovencitos", atendieron en dos años a Rosa Núñez, la primera clienta de iDental en denunciar en Asturias a la clínica de bajo coste. La afectada, una de las más de 700 que hay en la región, declaró el miércoles en el Juzgado de Instrucción número dos de Gijón. Núñez aportó al tribunal "papeles" que demuestran el continuo movimiento de trabajadores que había en el centro de Tremañes, como ya denunció el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias. "Se aprovecharon de nuestra inocencia e ignorancia", protesta esta pamplonesa de 55 años, aunque residente en Gijón desde hace tres, que padece infecciones debido a la mala calidad de las coronas provisionales de resina que le colocaron.

"Ningún dentista conoce la marca. Dicen que los implantes los traían de Brasil a un coste de risa", se queja. Además de los problemas bucodentales, está el daño económico: Rosa Núñez llegó a pagar más de 3.000 euros por un tratamiento que nunca llegó. Como les sucedieron a otros clientes, "no me acabaron nada". "Me quitaron todos los dientes de abajo porque decían que era mejor para poner los implantes. Pero después de eso, me fueron retrasando las citas. Me decían que estaban cambiando de laboratorio... ¿Cómo me pudieron mentir a la cara?", cuenta indignada esta mujer, que el mismo día que saltó el escándalo interpuso una denuncia. "Fui la primera. Y lo bueno es que tengo todo tipo de papeles, porque los guardé. También fui de las pocas en conseguir que me diesen el historial clínico y las radiografías", señala.

Ahora su caso, como el del resto de damnificados, lo llevará la Audiencia Nacional de Madrid, que investiga en varias comunidades autónomas la macroestafa de iDental. La plataforma de afectados se reunió ayer en el Ateneo de La Calzada para analizar el registro de la semana pasada a la clínica de Tremañes. De ella extrajo la consejería de Sanidad 297 cajas con los historiales clínicos de los pacientes. "Queremos que en septiembre nos los den. Digitalizarlos no les lleva más de un mes", exige el portavoz, Javier Quiroga. Mientras tanto, "entre 60 y 70" afectados preparan una denuncia colectiva y reclaman "responsabilidades" al Principado "por haber permitido propaganda engañosa". A Rosa Núñez por ejemplo le hicieron supuestamente un descuento del 70%. Los damnificados piden al Gobierno "entre dos y tres millones para hacer frente a los sobrecostes" de las clínicas a las que les derivan, que, advierten, "serán los próximos iDental".