La Semana Grande colma Gijón, con ventas hasta un 20% por encima de lo habitual

El sector servicios de Gijón hace el agosto en una sola semana. La Semana Grande colma estos días la ciudad, a rebosar de gijoneses y turistas, haciendo que algunos establecimientos lleguen a aumentar sus ventas respecto a un día normal hasta un 20%. Mención aparte merece la hostelería, la gran beneficiada de este periodo festivo. A los muchos hoteles del concejo que colgaron el cartel de "lleno" se suman los restaurantes que tienen todo reservado para estos días desde hace incluso cuatro meses.

"Se nota muchísimo, es la semana con más venta del año con muchísima diferencia", sostiene Daniel Rodríguez, de la tienda de souvenirs "Les Camisetes", una de las más visitadas por los turistas. "Hay muchísima gente, tanto de España como del extranjero", explica Rodríguez, que asegura que los artículos más solicitados por los turistas son "artículos que lleven la palabra 'Gijón' escrita".

Con él coincide Guillermo Rego, propietario de un céntrico estanco. "Nosotros tenemos una afluencia constante durante todo el año, pero aún así, en esta quincena notamos un aumento de las ventas de hasta un 20%", explica el estanquero, que este año nota la presencia de "más extranjeros, sobre todo franceses". Rego asegura que esta semana, junto con la de Navidad "son las de más venta del año".

En plena época estival, unos de los negocios que más notan el repunte son las heladerías. "Es la mejor semana del año para nosotros", explica sin ambages Covadonga Martínez. "Notamos mucho la afluencia de turistas, sobre todo los días que hace bueno" y, más concretamente, "cuando acaban los conciertos de la plaza Mayor y la gente va rumbo a Poniente a ver el otro espectáculo, llenamos siempre", analiza.

En una noche como ayer, la de mayor afluencia del año en Gijón, era imposible encontrar un aparcamiento en toda la zona centro. Tampoco en los parkings subterráneos que "a partir de las 9 o así ya lo tenemos todo lleno", según explican sus trabajadores. Un llenazo solo comparable a la mañana del Festival Aéreo o a la de hoy. "Se nota mucho, estos días llenamos el aparcamiento más que en todo el año", incidiendo en que "veo más gente que otras veces".

No obstante, donde más se nota la afluencia masiva de visitantes para disfrutar de la Semana Grande de Gijón es en el sector hostelero. Ya festejaba hace una semana Jesús Martínez Salvador, edil de Turismo, el "lleno total" en los hoteles de la ciudad. Un lleno que se replica también en los restaurantes. "Tenemos todo lleno desde hace cuatro meses", asegura José María Moirón, gerente de La Taberna del Piano respecto a la cena de ayer, "hay gente que reserva de un año para otro, según terminan de cenar", celebra. La mayoría de los clientes "son habituales, que llevan casi tres décadas repitiendo".

En el restaurante El Globo también llevan días declinando peticiones de clientes. "Es una pena, no deja de sonar el teléfono pero ya tenemos todo reservado desde hace días", explica su propietario Armando Rodríguez. "Lo normal es que la gente quiera cenar pronto para luego ver los fuegos, pero hay muchos que ni siquiera los ven y se quedan cenando y con sobremesa", explica Rodríguez. "Me da rabia por la gente que llama, pero no damos para más, podríamos llenar El Molinón con la gente que queda sin reserva", enfatiza.

Una máxima que refrenda el propietario de otro de los locales con más nombre de la ciudad, la sidrería El Cartero: "Si tuviéramos la plaza de toros, la llenábamos", explica Orlando Valledor. "Esta semana siempre tenemos mucha gente, más aún con la feria taurina, que siempre suelen venir los protagonistas", explica Valledor, "ojalá hubiera una Semana Grande todos los meses". Y es que el tercer sector en Gijón, en los días que dura la Semana Grande, hace su agosto.