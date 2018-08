La Alcaldesa sobre "Enredadera": "Nada hay, y lo que hay está a disposición del juez"

No hay tregua en la política gijonesa. Con el olor a pólvora y la resaca festiva aún en el ambiente, gobierno y oposición se verán las caras esta mañana en el salón de plenos a cuenta de la trama "Enredadera". La investigación impulsada desde el Juzgado número 2 de Badalona no ha dejado ni detenidos ni registros policiales en el Ayuntamiento de Gijón, pero las referencias gijonesas que se pueden escuchar en las conversaciones grabadas a los empresarios encausados, y que aparecen referidas en el sumario judicial, han salpicado lo suficiente la vida municipal como para que la oposición en bloque pidiera explicaciones al gobierno forista que lidera Carmen Moriyón.

Esas explicaciones del gobierno municipal a la Corporación conformarán el primer punto del orden del día del Pleno extraordinario de esta mañana. El segundo debate tiene como objetivo poner en marcha una comisión no permanente para favorecer una investigación interna que logre desentrañar las vinculaciones de empresarios acusados de corrupción con el Ayuntamiento y posibles tratos de favor en sus intentos por conseguir contratos municipales. La Alcaldesa lo tiene claro. "Quisieron un Pleno (por la oposición) y mi voluntad desde el minuto uno fue hacerlo para que no hubiera sombras, porque aquí no se está defendiendo a Carmen Moriyón ni al equipo de gobierno. Se defiende la honorabilidad y la ley dentro del Ayuntamiento de Gijón, eso es lo que tiene que quedar claro. Nada hay, nada hubo y lo que hay está a disposición de los jueces y los concejales", explicaba ayer la regidora forista minutos antes de participar en el acto religioso central de las fiestas de Nuestra Señora de Begoña. A su lado el equipo de gobierno de Foro casi al completo.

El "rastreo exhaustivo" encargado por la Alcaldesa sobre contratos del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas con sociedades de la trama sólo dejaron dos referencias: la compra de un vehículo para el equipo de bomberos a la empresa Veicar por 392.645 euros y la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a Aralia para cuatro años por 9,6 millones. La tramitación, dicen informes municipales, fue "ajustado a la normativa".

Pero las dudas de la oposición no tienen que ver con esos dos contratos. Tienen que ver con lo que se escucha en las grabaciones. Por un lado, la existencia de contactos directos de empresarios detenidos, y más en concreto de Ángel Luis García "el Patatero", con altos cargos del Ayuntamiento y por otro, la relación de ese mismo empresario con un líder forista tan destacado como Francisco Álvarez-Cascos. La aparición del fundador de Foro en las grabaciones es el motivo de que PSOE, Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos exijan que Moriyón dé cuenta en su doble condición de Alcaldesa y máxima responsable de Foro en Gijón de la posible mediación de directivos foristas para conseguir un trato de favor en contrataciones de un ayuntamiento gobernado por Foro. Algo que portavoces foristas han rechazado una y otra vez.

Igual que se ha rechazado desde el equipo de gobierno que sean reprobables las conversaciones entre "El Patatero" y directivos municipales. En uno de los casos es una llamada al móvil de Ignacio Sanz, director general Económico-Financiero. De esa conversación sale una reunión de representantes de la empresa con personal del área de Modernización del Ayuntamiento, que les explican las líneas generales del proyecto "Gijón-IN" aunque dejando claro que quien contrata es la entidad pública Red.es y no el Ayuntamiento. Foro asegura que esas reuniones con empresarios son habituales y hay obligación legal de dar información.

Más personal es el contacto entre "El Patatero" y el jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martínez Gallo, que se justifica por una relación previa ya que ambos se conocían de Astorga. Los contactos entre ambos se vinculan también a la condición de Martínez Gallo como vocal de Cultura de la Casa de León en Asturias y la condición de García de presidente de "El Faro Astorgano". El jefe policial también ha sido apoyado por el gobierno de Foro.